Hay un nuevo cliente de Microsoft Outlook en desarrollo y aunque no es ninguna sorpresa, porque hace tiempo que la compañía está renovando el look and feel de algunas sus aplicaciones clásicas para unificar estilos entre plataformas, y esos estilos están bien acotados en las líneas de diseño presentes en Windows 11, se han filtrado unas capturas a las que merece la pena echarles el ojo.

En efecto, seguimos con más aplicaciones de productividad, aunque de Google nos vamos ahora con Microsoft, concretamente con el nuevo cliente de Microsoft Outlook, cuyo desarrollo parece bastante avanzado, a juzgar por las capturas que se han filtrado y que apuntan a proyectos que sabíamos que estaban ahí, pero de los que hace tiempo que no teníamos novedades que contar.

Hablamos de One Outlook y Project Monarch, la estrategia de Microsoft para unificar las diferentes versiones de las aplicaciones de Microsoft Outlook en una única forma que se adapte allá donde esté disponible, léase PC porque el móvil va aparte. Pero ¿qué significa exactamente eso de unificar estilos entre plataformas? Ni más, ni menos que acercarse a lo que la web tiene por ofrecer.

Así, la renovación que le espera a Microsoft Outlook y otras aplicaciones de la firma se basan en lo que salga de la web, por lo que todo parece apuntar, aunque habrá que confirmarlo, en la dirección que ya han recorrido otras aplicaciones del gigante del software como Skype o VSCode, cuyas versiones para escritorio están construidas con tecnologías web (con el framework Electron, parta ser más exactos), y es que con un solo desarrollo y unos pocos retoques, se cubren mucho terreno al mismo tiempo.

Asimismo, recordemos que desde que Microsoft jubiló a Hotmail y presentó el nuevo Outlook hace una década, al servicio y aplicaciones le ha caído ya una fuerte renovación no solo visual, así como multitud de pequeños retoques. La nueva excusa para meterse en los mismo de nuevo es unificar, sí, pero también que Windows 11 ya está aquí.

A todo esto, estarás preguntándote cuando ponemos esas capturas filtradas. Resulta que no es que se hayan filtrado solo unas capturas: como puedes leer en Windows Central, se ha filtrado la aplicación al completo y se han hecho ya un montón de capturas de la misma, de un Microsoft Outlook para Windows 11 que por su estado de desarrollo, no da la sensación de que vaya a tarde mucho en aparecer como corresponde.

Mientras tanto, ahí va una galería con varias imágenes para ir abriendo boca. ¿Te gusta lo que ves?