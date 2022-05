HBO ha presentado el primer tráiler como tal de La Casa del Dragón, la nueva serie basada en el universo de Juego de tronos que se estrenará este año -dentro de no mucho, de hecho- y que competirá con otro lanzamiento tan esperado como el de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder.

No es una forma de hablar eso de que competirán una con la otra: no solo se trata de dos franquicias de temática similar y un impacto mediático y cultural desigual en su origen -la obra de Tolkien es un clásico de la literatura moderna que Canción de hielo y fuego nunca logrará ser-, pero más cercano en sus adaptaciones audiovisuales; La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder competirán en fechas.

Así, mientras que la producción de Amazon Studios tiene su fecha de estreno en la plataforma fijada para el próximo 2 de septiembre, La Casa del Dragón hará lo propio un poco antes y a partir del 21 de agosto ya se podrá ver en HBO Max (a España parece que llegará el día siguiente, pues HBO sigue anclada en el cable al otro lado del charco).

Pero hablemos de La Casa del Dragón que es la que nos ocupa en esta entrada. Según se ha adelantado ya y se puede ver en el tráiler, la serie se remonta un par de cientos de años a lo visto en Juego de tronos para recrear la historia tardía de la Casa Targaryen, «en la Danza de los Dragones, una guerra civil que arrasó Poniente enfrentando a la casa de los Targaryen entre los partidarios de la princesa Rhaenyra y su medio hermano Aegon.»

En el reparto de La Casa del Dragón hay un poco de todo, pero el rostro más destacado sería el de Matt Smith, bien conocido por su etapa como Doctor Who, o por sus papeles en otras contenidos de éxito como The Crown, Last Night in Soho y un largo etcétera de películas y series en las que ha participado en los últimos años, tanto británicas como superproducciones de Hollywood.

Sin más, ahí va el tráiler de La Casa del Dragón, que tendremos tiempo de sobra para hablar largo y tendido de la nueva esperanza de HBO que y, creo, no va a ser tal. Bueno, un mensaje final para HBO España: poned los subtítulos más grandes, que no se ven (WTF?).