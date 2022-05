El Salón de la Fama del Videojuego ha hecho públicos los títulos que este año entran a formar parte de su no tan distinguida selección de «juegos admitidos» y The Legend of Zelda: Ocarina of Time es, sin duda, el más venerable de todos ellos… que no el único.

Los juegos que acompañan al clásico de Nintendo en el Salón de la Fama del Videojuego (SFV) este 2022 son Sid Meier’s Civilization, Ms. Pac-Man y Dance Dance Revolution, otros tres clásicos, cada uno a su manera y con su particular impacto en el mundo del videojuego, pero también en la cultura popular contemporánea.

A modo de resumen, si en 2016 ya admitieron al The Legend of Zelda original, ahora vuelven a acordarsee de la franquicia de Nintendo para hacer lo propio con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, su primera gran aventura en 3D de «mundo abierto» y, de paso, el primer gran juego de estas características en conquistar el mercado y sentar unas bases.

Aún a día de hoy The Legend of Zelda: Ocarina of Time es considerado por muchos críticos como el mejor juego de la historia, un honor quizás excesivo, pero que justificaría esta entrada en el SFV. Pero ¿y el resto? ¿Tienen lo que hay que tener para algo así? De acuerdo al criterio de la organización, sí. Así lo explican para cada uno de ellos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ocarina of Time estableció un nuevo estándar para los juegos con su libertad de movimiento en un mundo tridimensional que se sentía expansivo y vasto, sentando las bases no solo para los juegos de acción que lo seguirían, sino para la industria del juego en su conjunto.

El sistema de bloqueo utilizado en The Legend of Zelda: Ocarina of Time hizo que atacar a los enemigos fuera muy fácil, evitando muchos de los problemas de la cámara que plagaron los juegos de aventuras 3D anteriores; otros desarrolladores de juegos implementarían características similares.

Sid Meier’s Civilization

Empapado en la tradición de los primeros juegos de estrategia […], incluido uno llamado Civilization de 1980, Sid Meier buscó desarrollar un juego de ordenador que permitiera a los jugadores «construir un imperio para resistir el paso del tiempo» […] una oportunidad única para formar naciones, construir monumentos y unir el mundo bajo un vasto imperio.

Civilization ejemplifica el subgénero «4X» de los juegos de estrategia por turnos. Aunque el término «4X» no se acuñó hasta una revisión de 1993 de Master of Orion, el juego de Sid Meier sirve como el arquetipo de los juegos centrados en el eXploring, el eXpanding, el eXploiting y el eXterminating.

Ms. Pac-Man

En 1980, Pac-Man cautivó a la cultura popular en todo el mundo. Y, sin embargo, la mayoría de los críticos de videojuegos estarían de acuerdo en que la Ms. Pac-Man, que salió en 1982, no solo es el mejor juego, sino también el más culturalmente significativo.

En términos de jugabilidad, Ms. Pac-Man mejoró a su predecesor de varias maneras. Estas mejoras en el juego no vinieron del creador japonés original, Namco, sino que fueron cambios que comenzaron con un kit de «mejora» creado por un par de estudiantes del MIT.

Dance Dance Revolution

La música ha sido una parte integral de la vida humana desde tiempos prehistóricos, por lo que no sorprende que los juegos musicales disfruten de una popularidad única que abarca edades, géneros y regiones. Dance Dance Revolution (DDR), también conocido como Dancing Stage en Europa, llegó a las salas recreativas japonesas en septiembre de 1998.

Hoy, Dance Dance Revolution es más que un simple videojuego. Muchos jugadores usan DDR como ejercicio aeróbico y en 2007 el New York Times informó que más de 1.500 escuelas secundarias de EE. UU. tenían planes de incorporarlo a sus programas de acondicionamiento físico. En 2004, DDR se convirtió en un deporte oficial en Noruega, con torneos oficiales.