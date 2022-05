Uno de los métodos más seguros para conectarse a Internet con garantías de privacidad e incluso de anonimato, es la red Tor, por «The Onion Router» o «el enrutador cebolla» en español, una tecnología que lleva desarrollándose casi veinte años ya y que, no obstante, sigue marginada al uso ocasional o de perfiles de usuario muy concretos. Entre otras cosas, por su velocidad.

Así, muchos de los usuarios que quieren un plus de privacidad en Internet, e incluso el anonimato -todo depende de lo que hagas y cómo lo hagas- prefieren pagar por una VPN, antes que usar la red Tor, aun cuando está es más segura y privada, además de gratuita. ¿Por qué? Entre otras limitaciones, por la velocidad de navegación.

Claro que ni siquiera es lo mismo en términos de características el usar una VPN, en la que tu tráfico será reconocido por la compañía que la opera, lo admita o no, que la red Tor, cuya conexión se salta hasta los host que tengas configurados en el dispositivo. Se podría decir, por lo tanto, que mientras que una VPN te proporciona privacidad, en la red Tor encontrarás anonimato, siempre y cuando hagas las cosas como corresponde.

En todo caso íbamos a hablar de la velocidad de la red Tor, uno de sus principales escollos si no el que más, y es que los responsables del proyecto han anunciado la llegada de una novedad que podría darle la vuelta a la tortilla: Congestion Control, una característica diseñada para exprimir la capacidad de la red Tor y aumentar considerablemente la velocidad de navegación.

El cómo funciona Congestion Control y las ventajas que puede traer consigo lo explican en un detallado artículo publicado en el blog oficial del proyecto Tor, pero se puede resumir con lo dicho: aprovechar la tecnología actual de la red Tor como no se había hecho hasta el momento, reduciendo la latencia y aumentando la eficiencia para eliminar los límites de velocidad en todo lo posible.

¿Cuán grande va a ser la mejora? Según las pruebas que ha realizado el equipo de desarrollo, significativa, aunque parece difícil que se acerque a la velocidad de navegación corriente, ni siquiera a través de una VPN por la propia naturaleza del sistema de nodos que maneja la red Tor. Pero si lo suficiente como para que usarla más a menudo no sea una pequeña tortura, especialmente cuando se consumen contenidos multimedia o se realizan videoconferencias, por poner un par de ejemplos con los que el uso de la red Tor es actualmente poco aconsejable.

La implementación está hecha, pero los operadores de los nodos tienen que actualizarse para que sea efectiva, lo cual está retrasando su puesta en marcha. Se espera que a finales de este mes cualquiera pueda probarlo y que poco a poco se pula esta nueva tecnología que podría dar un soplo de aire fresco al uso de la red Tor de manera más habitual.

¿Aún no lo has hecho y quieres probar la experiencia actual que ofrece la red Tor? Es tan sencillo como hacerlo a través de Tor Browser, navegador basado en Firefox que se conecta automáticamente a la misma; o también puedes probar Tails, la distro Linux para quienes buscan el anonimato en Internet. Pero recuerda: si usas Tor para conectarte a tu cuenta de Google o Facebook… No pierdas el tiempo.