Si bien Genshin Impact ha sido sin lugar a dudas uno de los últimos grandes fenómenos dentro del mundo de los videojuegos, HoYoverse (conocida hasta hace poco como MiHoYo) lleva ya tiempo ofreciéndonos diversos títulos dentro del género gacha. Una familia que pronto se verá ampliada con la llegada de Zenless Zone Zero (ZZZ), un misterioso juego será presentado durante esta misma semana.

Y es que la compañía acaba de estrenar la web oficial de este próximo juego, junto con una experiencia interactiva en la que podremos ver un par de vídeos cortos y codificados en los que se ofrecen algunos adelantos de lo que podríamos esperar. En ellos, nos encontramos una voz en off que habla sobre el establecimiento de una «zona de control de Nivel Dos» mientras se evacúan a todos los residentes, así como un pequeño noticiario que habla sobre la aparición un «Sub-Hollow» en la ciudad, representado por lo que parece ser una especia de portal gigante.

Así pues, a falta de más detalles, todo apunta a que el entorno de Zenless Zone Zero distará bastante del mundo de fantasía tradicional de Genshin Impact, apuntando más hacia la ciencia ficción con algunas referencias ocultas en esta habitación como un poster que se asemeja en gran medida al arte de Neon Genesis Evangelion.

News Flash–

Dear citizens, a sub-Hollow disaster has occurred in the district you are traveling to.

We are playing a special entertainment channel for you to enjoy while you wait. https://t.co/QuXbBvJ7Go

Welcome to _____!#ZZZ pic.twitter.com/JpWlcJ0rBp

— Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) May 8, 2022