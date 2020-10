Si bien muchos no tardaron en encontrar y criticar las enormes similitudes de Genshin Impact frente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild o NieR: Automata, esto no ha impedido que este free-to-play de estética anime se haya logrado colar entre los juegos más populares del momento, ocupando una gran parte de los streamings de todo el mundo y sumando ya más de 100 millones de descargas entre todos sus dispositivos.

Según ha explicado el analista Daniel Ahmad en su cuenta de Twitter, el RPG de miHoYo ha superado ya los cien millones de dólares recaudados, apenas se han cumplido dos semanas desde su lanzamiento. Una cifra que, si bien ha servido para sofocar los gastos del desarrollo, ha servido para alertar también de los polémicos micropagos que se incluyen en el título. Según Ahmad, esto lo convierte en el mejor lanzamiento de la historia para una nueva IP creada en China.

Pero, ¿cómo un juego gratuito ha podido ser capaz de recaudar semejantes cantidades de dinero en tan sólo dos semanas? La respuesta la encontramos en la incorporación de un curioso sistema de microtransacciones, con una mecánica de monetización que pese a no ser para nada novedosa, no ha tardado en ser el centro de críticas desde el sector: un sistema de micropagos de tipo gacha o gachapón.

Tal y como sucede otros juegos gratuitos como Fortnite, sus ingresos se asientan básicamente en estas microtransacciones que realizan los jugadores. Aunque a diferencia de la compra directa de contenidos, lo peliagudo de este sistema es que se centra en su totalidad en el azar, algo que tal y como vimos en el pasado, puede llegar a costarle a este juego alguna prohibición dentro de Europa y otros países.

De hecho, The Washington Post ya ha hecho una comparación directa de este juego con el sistema de apuestas de los casino donde «la banca siempre gana«. En este sentido, detalla que el mayor atractivo de estos micropagos es el de conseguir personajes, donde gastas dinero del mundo real en conseguir la moneda de este mundo de fantasía. Sin embargo, usando el ejemplo del streamer de Twitch Pat Boivin, después de gastar 100 dólares de su bolsillo y 40 dólares de los donativos de sus suscriptores, se pudo comprobar cómo éste «terminó obteniendo una gran cantidad de personajes que no quería, duplicados de los que ya tenía y más de cien armas que terminarán siendo recicladas para materiales y basura«.

Y es que muchos están acusando además el hecho de que algunos de estos contenidos sean exclusivos del sistema de pago, sin ofrecer una posibilidad gratuita para conseguirlos a través del propio juego.

¿Qué es Genshin Impact?

Genshin Impact es una mezcla de aventura y RPG con formato free-to-play inspirado en el popular The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con un enorme mundo sandbox en el que encontraremos rompecabezas, misiones, monstruos, materiales para recolectar, y una buena cantidad de mazmorras que explorar. Aunque esto no implica que, como muchos lo tildan ya, se trate de una copia.

Y es que podremos encontrar numerosas diferencias como el hecho de poder cambiar de protagonista, e incluso controlar varios personajes al mismo tiempo, con los que podremos crear combinaciones de utilidad y combate únicas basadas en unas mecánicas mediante elementos naturales y tipos de ataque.

Aunque sin duda la gran novedad es el hecho de que el juego cuente con un soporte unificado multiplataforma para PC y ambos dispositivos móviles iOS y Android, además de una versión para PS4 y la ya apuntada llegada a Nintendo Switch.