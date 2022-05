Celebrábamos la semana pasada el Día Mundial de las Contraseñas con el tradicional recordatorio de buenas prácticas que todo usuario debería tener en cuenta por el bien de su seguridad y he aquí una noticia que, en parte, va en dicha dirección. La otra parte asusta un poco, y es que los automatismos tienen doble filo.

En esencia, el titular lo dice todo: Chrome renovará automáticamente las contraseñas expuestas. ¿Cómo es esto? Cmo suena, pero con matices. El primero y más importante es que esta función se implementará en el Chrome de Android, antes que en el de PC, aunque todo apunta a que más pronto que tarde será también una características disponible en este último.

Sin embargo, como es posible que te hayas perdido, permite que te recuerde cómo se ha llegado hasta aquí. Todo comienza por el interés generalizado de mejorar la gestión de las contraseñas que almacenan los navegadores web actuales, a los que bien podríamos considerar como los gestores de contraseñas más populares, aunque no lo sean. De hecho, sigue siendo recomendable usar un gestor de contraseñas independiente para la tarea.

Ahora bien, la realidad es la que es y ya que mucha gente usa el navegador para todo, qué menos que la gestión de contraseñas sea la adecuada. Google lleva tiempo mejorando las capacidades de Chrome en este sentido y las mejoras, valga la redundancia, han sido continuas: de la opción de edición a las alertas por contraseñas débiles y su reparación.

Antes incluso y siguiendo los pasos de Firefox (Mozilla fue la pionera, aunque se trata de una función extendida entre los gestores de contraseñas), Chrome implementó la alerta por contraseñas expuestas, esto es, cuando se detecta que una contraseña ha sido comprometida tras algún tipo de ataque (por ejemplo, una brecha de seguridad en un sitio en el que tienes registrada una cuenta), el navegador te avisa y te apremia a cambiarla.

Pues bien, Chrome va a ir ahora un paso más allá y no solo avisará cuando detecte que hay contraseñas que han sido expuestas, sino que las cambiará automáticamente, para mayor seguridad y comodidad del usuario, según se está contando. ¿Cómo lo hará? A través del asistente de Google en Android, por lo que el usuario estará al tanto en todo momento del problema -y de su solución.

Da un poco de miedo que el navegador -o el software, en su conjunto- se lo guise y se lo coma de semejante manera, pero si el proceso es transparente se trata de una buena medida… para quienes usan Chrome como navegador y gestor de contraseñas primario o secundario.

A la pregunta de cómo harán el comprobar que una contraseña ha sido expuesta, la respuesta es como hasta ahora lo ha han hecho: comprobando periódicamente la conocida base de datos Have I Been Pwned, la que usan todas las aplicaciones del segmento, de Firefox a gestores de contraseñas dedicados como KeePass u otros. Aun así, sigue siendo conveniente renovar las contraseñas viejas de tanto en cuando.

No obstante, esta nueva función no funcionará con todos los sitios, solo con algunos, al menos de momento. Y aunque el porqué no se ha explicitado, los expertos señalan los distintos procedimientos de los sitios web para modificar las contraseñas y la dificultad que supone el adaptarse a todos ellos. Es común, por ejemplo, el tener que verificar los cambios de contraseña a través de un mensaje de correo electrónico y hay que manejar con cuidado estos temas.

Se entiende, por lo tanto, que este cambio va dirigido no solo a los usuarios de Chrome, sino a los del asisten de Google, pero como se encuentra en sus primeras fases de implementación, habrá que esperar a ver cómo evoluciona.