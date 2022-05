Una de las preguntas más recurrentes desde que Elon Musk se hizo con Twitter ha sido cómo podría cambiar y mejorar la conocida red social, incluyendo la expectación no sólo de los usuarios, sino incluso de entidades como la propia Unión Europea.

Si bien por el momento la llegada del magnate ha llegado acompañada del anuncio de la llegada del tremendamente demandado botón de edición de mensajes, algo que la compañía clarificó estaba previsto desde antes de la compra, lo cierto es que Musk está ya tanteando la posibilidad de traer algunas adiciones interesantes como una mayor privacidad, con el cifrado de extremo a extremo de los mensajes directos.

Sin embargo, parece que Musk tiene una meta bastante más ambiciosa en mente, buscando convertir su red social en la plataforma online más popular del mundo, con el objetivo de aumentar los usuarios mensuales de Twitter de los 217 millones que tenía a fines del pasado 2021 hasta los casi 600 millones en 2025, con la meta de superar los 930 millones de usuarios para 2028, cuadruplicando las cifras actuales.

Un objetivo que, tras la propia llegada de Musk a la cúpula de esta red social, podría estar más lejos que nunca. Y es que la adquisición de Twitter por parte de Elon Mask generó una gran ola de reacciones negativas e incluso el abandono de miles de usuarios de la red social. Por otra parte, en línea con el objetivo de garantizar un ambiente más seguro y evitar algunas acciones que fomentan el odio dentro de Twitter, ya se ha hablado de la toma de mediadas como el borrado masivo de las cuentas fantasma y bots, así como de la posibilidad de incluir algún tipo de requisito de identificación para la creación de nuevas cuentas.

Aunque estas no son las únicas medidas actualmente sobre la mesa, ya que también se ha planteado cambiar el modelo de Twitter para comenzar a cobrar a las empresas y entidades públicas, así como la llegada de un nuevo modelo de suscripción que apunta a una experiencia de Twitter paga sin publicidad. De hecho, este es sólo uno de los múltiples cambios con los que se busca cambiar el modelo de negocio actual de la red social, buscando quintuplicar los ingresos de Twitter para 2028.

Also, work ethic expectations would be extreme, but much less than I demand of myself

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022