Windows Package Manager (WinGet) añade soporte para aplicaciones portables

WinGet, o Windows Package Manager, es un gestor de paquetes para Windows claramente inspirado en aquellos que están disponibles en Linux. Quién diría que Microsoft impulsaría un programa de esas características cuando hace 20 años se empecinó en dar a la línea de comandos de un rol secundario y llegó a autoproclamarse como la mayor enemiga de Linux y el software libre.

Lejos de ser un gesto de cara a la galería, parece que Microsoft se está tomando en serio el desarrollo de Windows Package Manager, siendo la versión 1.2.10271, publicada el 2 de febrero de 2022, el último lanzamiento estable. La última versión previa del gestor de paquetes, que fue publicada ayer, ha incluido una nueva característica que consiste en soporte para aplicaciones portables.

Hasta ahora Windows Package Manager no ofrecería soporte para aplicaciones portables (esas que no requieren instalación y que pueden usarse tras ser descomprimidas e incluso desde un pendrive), ya que solo abarcaba las que estuvieran publicadas en la tienda de Microsoft y las que forzosamente había que instalar localmente en formato Win32. La intención no es solo que WinGet sea capaz de descargar aplicaciones portables, sino también eliminarlas y actualizarlas, cosas que se espera implementar en un futuro.

Las capacidades de actualización y eliminación de aplicaciones portables todavía no han sido implementadas en Windows Package Manager y el repositorio comunitario tampoco acepta aplicaciones portables. Los usuarios pueden probar con manifiestos locales en un proceso que necesitará de limpiar manualmente las entradas de Aplicaciones y Características de Windows en caso de querer instalar una aplicación portable.

En resumidas cuentas, que la última versión previa de Windows Package Manager ha introducido soporte para instalar aplicaciones portables y tiene planeado en un futuro incluir la actualización y la eliminación. La versión del gestor de paquetes que ha recibido esta característica es la 1.3.1251, que puede ser usada por aquellos que ejecuten Windows 11, Windows 10 1809 o posterior. También llegará a las compilaciones de Windows Insider Dev y a los usuarios insider del propio Windows Package Manager.

A pesar del empecinamiento del gigante de Redmond por poner fin a la línea de comandos en Windows, el paso del tiempo terminó por no darle la razón, ya que dicha interfaz tiene en términos objetivos claras ventajas sobre las interfaces gráficas. Es más, hasta se puede decir que Windows debería apoyarse más en la interfaz de línea de comandos para ofrecer soluciones más rápidas de ejecutar.

Windows Package Manager puede sonar para muchos como un paso hacia atrás o algo demasiado geek, pero la realidad es que puede tener utilidad para usuarios relativamente avanzados y programadores.