Los HP Spectre x360 pasan por ser los convertibles más atractivos de la industria con el permiso de lo que ofrece Lenovo en su serie Yoga. Junto a los «2 en 1», este tipo de diseños híbridos/transformables se han hecho un hueco en la informática mundial por su gran versatilidad, capaz de reemplazar portátiles y tablets en un solo dispositivo y con capacidad para ofrecer al usuario varios modos de uso en movilidad y en el escritorio.

Hace un par de años tuve la oportunidad de analizar el HP Spectre x360 13, el modelo más pequeño en tamaño de esta serie. Ahora, he podido disfrutar durante unas semanas el modelo superior con pantalla de 15 pulgadas gracias a la cesión de HP España. Mucho de lo que decíamos entonces se mantiene: es un convertible impresionante; bien diseñado y acabado; precioso visualmente; con una pantalla OLED 4K espectacular; buen rendimiento y conectividad, y componentes como el teclado y touchpad del nivel esperable en el segmento premium.

HP Spectre x360 15, especificaciones

Hay que precisar que la unidad que hemos probado, versión «eb0xxx», no es el último modelo de esta serie y HP ya tiene en el mercado otras de superior generación como el modelo «eb1000ns» basado en los procesadores Intel Core de undécima generación. En cualquier caso, esta edición cuenta con características sobradas para agradar a cualquier consumidor como verás en su cuadro de especificaciones.

Modelo HP Spectre x360 15 eb0xxx Pantalla OLED multitáctil de 15,6 pulgadas de diagonal Resolución 4K UWVA (3840 x 2160 píxeles) CPU Intel Core i7-10750H GPU NVIDIA GTX 1650 Ti Max-Q – Integrada Intel UHD Memoria 16 GB DDR4-2933 Almacenamiento SSD PCIe Gen3×4 de 1 TB con Intel Optane 32 GB Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5

Thunderbolt 3, HDMI 2.0b, USB 3.1 Tipo A y Tipo C

Ranura para tarjetas microSD

Jack de audio para auriculares/micrófono Sensores Cámara web con infrarrojos para autenticación facial

Lector de huellas dactilares

Acelerómetro, giróscopo, eCompass Varios Teclado HP Premium con retroiluminación

ClickPad con gestos multitáctiles

Audio sintonizado por Bang & Olufsen

Botón físico de bloqueo de la webcam Dimensiones 35 x 22 x 19 cm – 1,92 kg Batería Ion-Litio de 6 celdas para 72,9 Wh Sistema Operativo Windows 11 Home de 64 bits

Como corresponde a su serie estrella para consumo, HP entrega este Spectre en una atractiva caja que confirma su nivel premium desde el primer momento. Incluye el convertible; una guía rápida de uso y la fuente de alimentación.

La guinda la pone una funda de piel exclusiva que regala HP para transporte del equipo, que además de elegante es resistente y como en modelos anteriores se ajusta como un guante al equipo. En opción, también se puede adquirir un lápiz óptico para aprovechar las capacidades táctiles de la pantalla en dibujo o toma de notas.

Diseño, chasis y acabados espectaculares

Lo lleves donde lo lleves no pasará desapercibido en ningún ambiente. Simplemente precioso este HP Spectre x360 con esos dos tonos, «Nightfall Black» y remates en cobre «Copper Luxe» en las bisagras y contornos que le sientan estupendamente. La compañía ofrece otros acabados de color en azul o plata, pero para nuestro gusto esta es la combinación más atractiva.

Su chasis emplea una base de aluminio «cortado con precisión de gema», que proporciona un gran atractivo visual al tiempo que añade rigidez al conjunto, mientras que la tapa superior pulida con chorro de arena y donde destaca el logotipo de la marca consigue inmunizarlo contra las típicas huellas dactilares. No es un diseño completo unibody, pero los espacios entre partes son tan pequeños que son difíciles de encontrar al tacto.

El peso y grosor se ha reducido ligeramente sobre generaciones anteriores, pero disfrutar de su gran diagonal de la pantalla obliga a ciertos sacrificios frente al modelo de 13″, especialmente en el modo tableta, pesada de manejar. Recordemos que estamos ante un convertible de 15,6 pulgadas, no es un ultraportátil. Aún así hay que destacar el esfuerzo del fabricante por ir reduciendo grosor y peso en cada generación.

Las bisagras que permiten girar la pantalla desde 0 hasta 360 grados para situarla encima del teclado y facilitar varios modos de uso son de generoso tamaño y se sienten muy robustas. Un aspecto muy importante en un convertible que tiene el objetivo de combinar la potencia de un PC con la movilidad de un tablet y cuya pantalla se volteará centenares de veces para aprovechar su versatilidad.

Su diseño está a la vista, espectacular. Como veremos en el apartado de la conectividad, HP repite la disposición que conocíamos de los puertos del Spectre. Todo está en su sitio y a mano, incluyendo el aprovechamiento de los bordes de los extremos del convertible para alojar el botón de encendido y uno de los puertos USB Tipo-C.

Su parte inferior dispone de dos bandas longitudinales para que el portátil no se mueva en el escritorio y dos pequeños tornillos para actualización/mantenimiento situados a ambos extremos de una rejilla de refrigeración. Estas rejillas ayudan a expulsar el aire caliente y también se replican a ambos lados y en la parte posterior.

La colocación de los altavoces encima del teclado, con una rejilla que sigue el patrón de diamante, es también un acierto y ayuda a que el sistema de sonido del Spectre brille a buen nivel. La atención al detalle se extiende a cualquiera de sus partes en un diseño a la vez elegante y deslumbrante, seguramente el mejor de su clase.

Pantalla de altos vuelos

Un espectáculo visual la pantalla de este Spectre basada en un panel OLED multitáctil con resolución nativa 4K. Aquí, los negros son realmente «negros» y tanto la representación de los colores como ese contraste «infinito» son realmente excelentes como corresponde a un panel AMOLED. Tiene un brillo declarado de 400 nits y aunque colorímetro en mano no logramos sacarle tanto al panel que nos ha tocado (sobre 345 nits) es suficiente para uso en exteriores con mucha luminosidad.

El panel soporta el 100% de la gama de color DCI-P3, el estándar que usan las compañías cinematográficas, pero también ofrece una buena cobertura para otras paletas de color como sRGB y Adobe RGB para los usuarios que lo usen con aplicaciones profesionales de edición como Photoshop.

HP ofrece un software Display Control con varios perfiles predeterminados que facilitan la tarea, incluidos un modo «Web» (sRGB) para navegación; un modo «Foto» (Adobe RGB) optimizado para visualización y edición de fotografías y un modo «Película» (DCI-P3) para contenido de vídeo, visualización y también edición, porque sin ser una estación de trabajo esta pantalla lo permite.

El digitalizador con soporte para diez puntos de contacto también es notable, responde a la perfección en el uso con dedos y admite lápices ópticos MPP 2.0. HP ofrece en opción la compra de un stylus que tuvimos ocasión de probar en el modelo de 13″ y funcionaba realmente bien para dibujo y toma de notas. Un punto más a favor de este HP Spectre x360 15 sería que la marca lo entregara por defecto en todas las configuraciones. Y ya por pedir la excelencia, si pudiera encontrar un hueco en el mismo chasis para su transporte mucho mejor.

Una de las mejoras para esta generación es un nuevo tratamiento antideslumbrante que reduce todo lo posible los reflejos. No llega al mate (teniendo en cuenta que es una superficie de vidrio) pero se acerca. HP ha mantenido la capa de protección Corning Gorilla Glass para mejorar sus resistencia. También se han mejorado los tamaños de los biseles (especialmente en los laterales) para ofrecer una relación de pantalla-cuerpo superior al 90%.

En cuanto al tamaño y peso del convertible, ya conoces la cuestión. La pantalla de 15,6 pulgadas aumenta el tamaño del equipo sobre el modelo de 13 pulgadas que probamos anteriormente, lo que notamos especialmente en movilidad y en el modo tableta, pero indudablemente ofrece mayores posibilidades y capacidad de visualización, unido a las mejoras que en este modo incluye Windows 11. En resumen, un espectáculo visual esta OLED 4K, otro componente sobresaliente de este equipo.

Conectividad

El HP Spectre x360 15 ofrece lo necesario en esta materia. El módulo Intel incluido, además de Bluetooth, soporta la conectividad inalámbrica más avanzada, Wi-Fi 6, y su velocidad de Gigabit nos permite librarnos de cableado para acceder a las redes de área local e Internet. En todo caso, siempre se puede conectar a una LAN Ethernet mediante un adaptador en el puerto USB Tipo-A que incluye.

También destacado el soporte para Thunderbolt 3 en uno de los puertos USB Tipo-C. Con velocidades de transferencia de hasta 40 Gbit / s es la interfaz más rápida disponible y permite conectar todo lo que quieras, encadenar varios monitores o un simple ratón. Aunque no sea el uso principal de este equipo, también podríamos conectar ahí una GPU externa, sea para juegos o una gráfica profesional para usar el convertible como una estación de trabajo de escritorio.

El arranque del equipo se produce desde un botón físico situado en la esquina izquierda del equipo. No es una posición habitual y puede costar encontrarlo la primera vez, pero lo cierto es que junto a la conexión para carga de su batería facilita la conexión sin que el cableado moleste. Cualquiera de los puertos mencionados permiten la recarga de periféricos externos (smartphone, tablet…) con el equipo apagado gracias a la función HP Sleep and Charge.

La conectividad se completa con un jack de sonido de 3,5 mm para auriculares y micrófono y una ranura para tarjetas de memoria microSD. Otros fabricantes no los incluyen ya al considerarlos conectores «heredados», pero siempre, siempre vienen bien para los millones de usuarios que seguimos usándolos. Lo mismo podemos decir del puerto HDMI 2.0 de tamaño completo y que permite conectar una segunda, aunque no sea tan buena como la de la propia HP Spectre x360.

Teclado. Un componente sobresaliente que agradecemos especialmente los que estamos aporreando teclas a diario. Muy cómodo de usar, su tamaño permite ofrecer un tamaño de tecla generoso e incluir un teclado numérico en un diseño chiclet con recorrido de tecla de 1,3 mm. Retroiluminado en blanco con tres niveles de brillo a elegir, ofrece la calidad y precisión de los sobresalientes Premium Collaboration que HP monta en sus portátiles profesionales EliteBooks.

No está al mismo nivel que el teclado, pero también es bueno el TouchPad de gran tamaño que incluye actualizado con los controladores Precision Touchpad de Microsoft, sin duda los mejores que pueden usarse en Windows.

Webcam. Hay cámaras web para «salir del paso» y otras como la de este Spectre que es bastante buena en una época de teletrabajo donde usamos asiduamente las videoconferencias. Es una HP True Vision IR con resolución 1080p, pero que también añade un sensor de infrarrojos que nos permite realizar las funciones de autenticación biométrica conectado con Windows Hello. HP ha añadido un sensor de huellas dactilares que funciona de la misma manera que la IR de la webcam para inicios de sesión y mejora de la seguridad y privacidad.

Precisamente, para mejorar la privacidad cuando no está en uso, HP permite anular electrónicamente la webcam mediante un botón físico situado en el lateral derecho del equipo. También se pueden anular los micrófonos de doble matriz y con audio enriquecido mediante una tecla dedicada en el teclado.

Otra cuestión que tenemos que destacar es el sonido del HP Spectre x360 15. Un componente usualmente relegado frente al vídeo, pero que aquí está varios grados por encima de la media. La colaboración de HP suscrita hace años con los especialistas de Bang & Olufsen siguen dando frutos y aunque le faltan graves (sería ya imposible meter un subwoofer en ese diseño) este Spectre suena realmente bien con sus cuatro altavoces en reproducción multimedia, juegos o videoconferencia.

Software

HP ha desplegado Windows 11 como actualización para la base de sus equipos que soporten el último sistema operativo de Microsoft y también lo usa por defecto preinstalado en nuevos equipos. Ya conoces sobradamente sus ventajas y desventajas frente a Windows 10 u otras alternativas, aunque hay que decir que Microsoft ha mejorado mucho el modo tablet en Windows 11 lo que es importante en un convertible como este.

Sí tenemos que volver a criticar la inmensa cantidad de aplicaciones innecesarias y no solicitadas de Microsoft y de HP preinstaladas. Hemos contado la friolera de 83 de ellas, incluyendo antivirus, VPN, servicios de streaming, promociones de todo tipo y otro software. Se puede entender que en un portátil de 200 euros los proveedores intenten sumar ingresos, pero no es razonable en un equipo del nivel y precio de este Spectre. Un gran problema el del Bloatware con aplicaciones y servicios inútiles que ocupan recursos de almacenamiento o memoria de manera innecesaria, rebajan el rendimiento y la estabilidad y en definitiva penalizan la experiencia del usuario.

No todo el software instalado sobra y hay que destacar aplicaciones instaladas como el HP Support Assistant que ofrece información de sus componentes, permite controlar todo el equipo, actualizar controladores, software y BIOS o supervisar el estado del dispositivo.

También útil la app mencionada Display Control para la selección de perfiles de uso de la pantalla o el Command Center que facilita la gestión del «perfil térmico», ajustando las temperaturas y las preferencias de refrigeración. Más allá de ellos, tendrás que hacer limpieza general cuando estrenes el equipo y no disfrutarlo desde el primer minuto.

Rendimiento y experiencia de uso

Ya decíamos al comienzo del artículo que la versión que hemos analizado no es la última de la serie Spectre comercializada por HP. Ello no quiere decir que no podamos sacar partido a una configuración de hardware interna que está encabezada por un Intel Core i7-10750H. Este procesador, con 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento y frecuencias de trabajo que alcanzan los 5 GHz en modo turbo, es realmente potente, incluso más que configuraciones más modernas de las generaciones Core 11 y 12 como comprobamos en el test PC Mark que valora una variedad de usos informáticos.

El problema puede venir de su eficiencia energética, inferior a los siguientes por su proceso de producción de 14 nm y un TDP de 45 vatios. Ello redunda en el apartado de la autonomía ya que en ningún caso de uso alcanzamos las cifras que promociona el fabricante de cerca de ocho horas. Si buscas mayor autonomía (y de paso mayor movilidad) será mejor que optes por un Spectre x360 14 con los últimos procesadores de Intel fabricados en 10 nm y gráficas integradas.

Si la autonomía no es una prioridad para tí, debes saber que usar este equipo es una auténtica gozada para su múltiples modos de uso, desde portátil en el escritorio al tablet en movilidad, pasando por su modo carpado para presentaciones. Realmente, es un equipo ‘total’ que se puede usar para cualquier tipo de tarea informática, edición profesional básica, producción web, navegación o entretenimiento multimedia. Hay mejores portátiles en todos esos campos de uso, pero pocos pueden hacerlo todo y con la versatilidad de este.

También sirve para juegos gracias a la tarjeta gráfica dedicada que incluye. Es una GTX 1650 Ti que sin ser la última generación de NVIDIA nos permite ejecutar videojuegos de cierto nivel. Hemos probado unos cuantos y se puede jugar bajando la resolución a 1080p y ajustando la calidad gráfica. Los resultados en el benchmark de 3D Mark no están mal para una versión «recortada» Max-Q y un convertible que no está pensado para juegos como uso principal. (En todo caso, si lo usas como equipo único reemplazando al sobremesa, siempre puedes conectarle una gráfica externa a los puertos Thunderbolt).

En conectividad a Internet no echamos en falta el Ethernet LAN porque el módulo Intel AX 201 (2 x 2) que incluye y que también soporta Bluetooth 5, nos permite alcanzar grandes velocidades en descargas, navegación o streaming sobre una red Wi-Fi 6. Es compatible con MU-MIMO y con Miracast y HP también ofrece soporte adicional con la tecnología Connection Optimizer que ayuda a mejorar el ancho de banda seleccionando las conexiones Wi-Fi más rápidas y menos congestionadas.

El apartado de la memoria RAM está bien cubierto con 16 Gbytes de SDRAM DDR4. En cuanto al almacenamiento, una unidad de estado sólido M.2 (fabricada por Samsung) conectada a PCIe 3.0 y con 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento, cubre sobradamente este apartado con resultados en transferencia de datos al límite de lo que permite la interfaz. Ahí te dejamos una media de lo conseguido con el test de CrystalDiskMark.

Conclusiones

Para resumir el análisis nos vale el calificativo usado en el titular. El HP Spectre x360 15 es un equipo deslumbrante, seguramente (junto a los Lenovo Yoga) la mejor serie del mercado para los usuarios que busquen un convertible moderno y sus ventajas de versatilidad en modos de uso como máquina ‘total’ para el escritorio y la movilidad.

Volver a destacar aquí la calidad de construcción y acabados de la serie, además del preciosismo visual y un diseño que lo convierte en un equipo realmente único. El panel OLED 4K que monta es espectacular, una gozada para la vista y el uso, mientras que el magnífico teclado debería ser norma obligada en todo portátil. La conectividad a Internet es suficiente con Wi-Fi 6 para librarnos de cableado, al igual que el número de puertos encabezado por Thunderbolt.

El rendimiento de la CPU es suficiente para este tipo de convertible y la GPU dedicada es un avance frente a la gráfica integrada, si bien ya existen en el mercado generaciones superiores de GPUs móviles. La autonomía no es buena y se queda lejos de las promesas del fabricante, mientras que el Bloatware es un problema global a solucionar en Windows al igual que en otras plataformas, véase Android. Dicho todo lo cual y en general, un equipo muy recomendable dentro de la mejor serie que ofrece HP para el mercado de consumo.

El HP Spectre x360 15 está disponible en el portal web del fabricante en varias configuraciones de hardware, con procesadores Intel de décima y undécima generación. La unidad probada tiene un precio de 1.999 euros, aunque hay otras configuraciones más económicas que se suelen encontrar en oferta en el canal minorista. Una configuración que nos gusta es la del HP Spectre x360 14-ea1005ns (Intel Core i7-1195G7/16GB/1TB SSD/13.5″) por 1699 euros. La compañía también comercializa el nuevo modelo de 16 pulgadas y esperamos que en breve actualice toda la serie con los procesadores Alder Lake.

Citad también que HP tiene en catálogo otros modelos «x360» de las series Pavilion para el gran consumo (bastante más económicos) y los EliteBook (magníficos, pero de precio elevado) destinados al mercado profesional y corporativo. Unos y otros conforman uno de los mejores catálogos de convertibles del mercado.