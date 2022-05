ROCCAT Burst Pro Air, análisis

Hace un mes se presentó en nuestro país el último ratón de ROCCAT, el Burst Pro Air, un ratón que permite jugar sin cables, pero que no se olvida de incluirlo por si necesitas jugar con total fluidez.

El ROCCAT Burst Pro Air incorpora la tecnología de conectividad Stellar Wireless, que optimiza la intensidad de la señal inalámbrica y la duración de la batería. Cuenta con un sensor Owl-Eye de 19.000 DPI junto con unos interruptores Titan Optical Switches, que ya hemos visto en el teclado Vulcan PRO, de recurrido suave y de detección rápida, que nos ofrecerán una respuesta súper rápida y precisa. Pesa unos 81 gramos e incorpora unos patines s PTFE puro tratados térmicamente de baja resistencia.

De su aspecto llama la atención el atrevido diseño colmena que puede causar algo de rechazo a las personas con tripofobia. Su cuerpo es transparente gracias ala tecnología Bionic Shell de ROCCAT. Cuenta, por supuesto, con iluminación led, completamente personalizable con el software SWARM de ROCCAT y que también incluye el modo inteligente AIMO. Si tenemos el teclado y el ratón de la misma marca y seleccionamos en ambos iluminación AIMO, los dos lucirán con los mismos colores.

El ROCCAT Burst Pro Air incluye dos botones extra en el lado izquierdo del ratón que podemos programar con funciones especiales si lo necesitamos. Muy cómodos de utilizar y en una posición que no provoca que se cliquen por error. En el medio, justo debajo del scroll se encuentra el botón DPI que modifica el desplazamiento del cursor acelerándolo.

Llama la atención lo silencioso que es en contraposición al ruido que suelen generar los teclados gaming. En el ROCCAT Burst Pro el ruido del deslizar, de los botones o del scroll es mínimo.

Aunque la característica principal del ROCCAT Burst Pro Air es su tecnología inalámbrica queremos hacer una especial mención al cable trenzado Phanton Flex que ya vimos en el ROCCAT Kone XP. Con el cable enchufado podremos disfrutar de un ratón de una precisión asombrosa.

La primera vez que probamos este ratón lo hicimos sin cable, poniendo a prueba la tecnología Stellar Wireless de ROCCAT. Tal vez por falta de carga, el ratón no funcionaba como se esperaba, en algunos momentos iba a tirones y no era una experiencia muy agradable, aunque sí soportable. Lo dejamos enchufado y más adelante y cuando estuvo lo cargado al máximo lo utilizamos sin cable y aunque funcionaba ya algo mejor, si que se nota la diferencia, que nos hizo desechar la idea de utilizarlo sin cable para jugar. Desde ROCCAT aseguran 100 horas de batería pero sí que hemos visto que cuando la batería disminuye la precisión ya no es tan fina.

Tiene dos modos de conexión, uno con la tecnología estrella que hemos comentado antes, la Stellar Wireless, pero también tenemos la opción de utilizarlo con un conector 2.4 GHZ Bluethoot. Llama la atención también que, si quitamos el cable, la tecnología de iluminación AIMO conserva la sincronización con el teclado. Para cambiar el modo de conexión, de Wiriless a Bluethoot podemos hacerlo con un botón situado en la parte baja del ratón.

Personaliza al máximo con SWARM

SWARM es el software de personalización de los dispositivos de ROCCAT, desde este programa podemos personalizar cualquier detalle del ROCCAT Burst Pro Air. Desde la configuración avanzada podemos conocer el estado de carga de la batería así como el nivel de señal del ratón, para saber si es suficiente para que el ratón sea lo más preciso posible.

Podremos personalizar también la velocidad de desplazamiento vertical, la velocidad del doble clic, el indicador de velocidad de Windows y los conmutadores de PPP.

Conclusiones

Nos ha gustado el ROCCAT Burst Pro Air, aunque nos ha decepcionado que en el modo inalámbrico no diera todo de sí y no fuera del todo fiable. Cuando desconectamos el cable, el cursor a veces desaparece otras veces va a trompicones, son pequeños fallos que hasta en una jornada de trabajo molestan, por lo que serían impensable durante una partida. Eso sí, con el cable enchufado el ratón es una auténtica gozada, ligero y preciso al 100%. Puede ser una buena opción como ratón para un portátil gaming en el que nos moleste más el cable, pero eso sí, debemos asegurarnos de que la conexión es muy buena y de que está cargado al 100%.