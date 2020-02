HP Spectre x360 13 ya era uno de los modelos más atractivos del segmento de convertibles, pero el fabricante ha conseguido mejorarlo aún más en su nueva versión. Renovado por dentro y por fuera, las novedades principales pasan por una espectacular pantalla multitáctil OLED 4K; reducción de biseles y pequeñas mejoras de diseño; soporte a los nuevos estándares de conectividad como Wi-Fi 6 y utilización de los procesadores Intel más avanzados, los Ice Lake de 10 nm.

Las imágenes no hacen justicia a la belleza del nuevo Spectre x360 13. HP ha puesto toda la carne en el asador con su serie premium y este modelo es la culminación de un trabajo bien hecho para ofrecer un equipo superlativo, lo mejor que hoy se puede comprar en un segmento del convertible que junto a los ‘2 en 1’ se han convertido en referencia de la informática mundial.

HP nos ha cedido una unidad para prueba y como verás en las puntuaciones nos ha encantado. Mantiene todo el atractivo de la versión anterior, la calidad de construcción y acabados, aumenta el rendimiento y mejora los pocos aspectos que desentonaban de un nivel sobresaliente.

Ficha técnica HP Spectre x360 13 (2019)

HP ofrece varias varias configuraciones de procesadores, memoria, almacenamiento y pantalla) de su convertible estrella para consumo. También comercializa una variante (Spectre x360 15) con mayor tamaño de pantalla, que ha sido renovado recientemente en el pasado CES. La unidad que hemos probado lleva por número de modelo «13-aw004xx», una versión internacional que ofrece una de las configuraciones más altas que se pueden seleccionar, con las siguientes especificaciones principales:

Pantalla : Micro-edge AMOLED multitáctil de 13,3 pulgadas, antirreflejos y protegida por Corning Gorilla Glass.

: Micro-edge AMOLED multitáctil de 13,3 pulgadas, antirreflejos y protegida por Corning Gorilla Glass. Resolución : 4K UWVA (3840 x 2160 píxeles)

: 4K UWVA (3840 x 2160 píxeles) CPU : Intel Core i7-1065G7

: Intel Core i7-1065G7 GPU : Integrada Intel Iris Plus.

: Integrada Intel Iris Plus. Memoria : SDRAM DDR4-3200 de 16 Gbytes.

: SDRAM DDR4-3200 de 16 Gbytes. Almacenamiento : SSD M.2 PCle Gen3×4 NVMe 1.2 con 1 Tbyte de capacidad.

: SSD M.2 PCle Gen3×4 NVMe 1.2 con 1 Tbyte de capacidad. Conectividad : Combo Intel Wi-Fi 6 y Bluetooth 5. Dos puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo-C con Thunderbolt 3 y un puerto USB 3.1 Tipo A. Soporte para HP Sleep and Charge. 1 lector de tarjetas microSD. 1 combo de auriculares/micrófono.

: Combo Intel Wi-Fi 6 y Bluetooth 5. Dos puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo-C con Thunderbolt 3 y un puerto USB 3.1 Tipo A. Soporte para HP Sleep and Charge. 1 lector de tarjetas microSD. 1 combo de auriculares/micrófono. Varios : Teclado HP Premium con retroiluminación. ClickPad con gestos multitáctiles. Sonido DTS Studio Sound HD, Webcam 720p. Audio de Bang & Olufsen con micrófono digital de matriz doble y altavoces estéreo. Lápiz óptico incluido.

: Teclado HP Premium con retroiluminación. ClickPad con gestos multitáctiles. Sonido DTS Studio Sound HD, Webcam 720p. Audio de Bang & Olufsen con micrófono digital de matriz doble y altavoces estéreo. Lápiz óptico incluido. Sensores : Cámara de infrarrojos para autenticación facial con Windows Hello. Escáner de huellas dactilares. Acelerómetro, giróscopo, eCompass.

: Cámara de infrarrojos para autenticación facial con Windows Hello. Escáner de huellas dactilares. Acelerómetro, giróscopo, eCompass. Dimensiones : 30,6 x 19,45 x 1,69 cm

: 30,6 x 19,45 x 1,69 cm Peso : 1,3 kilogramos.

: 1,3 kilogramos. Batería : HP de ion-litio de 4 celdas y 60 Wh para hasta 22 horas de autonomía (versión LCD). Adaptador de CA USB Type-C de 65 W. Carga rápida.

: HP de ion-litio de 4 celdas y 60 Wh para hasta 22 horas de autonomía (versión LCD). Adaptador de CA USB Type-C de 65 W. Carga rápida. Sistema Operativo: Windows 10 Home 64

Como de costumbre en la serie Spectre, HP lo entrega en una atractiva caja que confirma su nivel premium desde el primer momento. Incluye el convertible; una guía rápida de uso; la fuente de alimentación para conexión a uno de los puertos USB Tipo-C del equipo y un adaptador para conexión de periféricos.

La guinda lo ponen un lápiz óptico, HP Tilt Pen, y una funda de piel exclusiva que regala HP para transporte del equipo, que además de elegante es resistente y como en modelos anteriores se ajusta como un guante al equipo. Ambos componentes se incluyen en esta configuración.

Concepto, diseño, chasis y acabados

La carta de presentación de todo convertible que se precie es clara: combinar la potencia de un PC con la movilidad de un tablet en un solo equipo. HP Spectre x360 13 lleva el concepto a su máxima expresión y para ello dispone de un sistema de bisagras que permite girar la pantalla desde 0 hasta 360 grados para situarla encima del teclado y facilitar varios modos de uso.

Sus 1,3 kilogramos de peso y su amplia autonomía permiten máxima movilidad y funcionar como portátil o tablet. Y lo mismo en el escritorio, con el añadido de los modos carpados que mejoran la interacción o el manejo del lápiz óptico con su pantalla táctil o permiten usarlo para compartir presentaciones o visualizar contenido multimedia.

Y si de aumentar la productividad se trata, nada más sencillo que conectarlo a un buen monitor. O aprovechar su puerto Thunderbolt para «enchufarle» una GPU externa y usarlo para juegos. O hasta como estación de trabajo básica si la gráfica empleada es una dedicada profesional. Es lo que más nos gusta de estos convertibles, su máxima versatilidad que permiten usarlo para cualquier tarea informática en movilidad y en el escritorio.

En cuanto al chasis, HP mantiene el uso de una base de aluminio «cortado con precisión de gema», que proporciona un gran atractivo visual al tiempo que añade rigidez al conjunto. La superficie pulida con chorro de arena consigue inmunizarlo contra las huellas dactilares, mientras que las bisagras (muy importantes en un convertible) son de generoso tamaño y se sienten muy robustas, sin el ligero movimiento que en algunos modos de uso notamos en la anterior versión.

HP ofrece varios acabados de color a elegir entre Natural Silver, Nightfall Black o Poseiden Blue. «Para gustos, colores». A nosotros nos ha tocado el azul y es simplemente precioso. No te equivocarás selecciones cualquiera de ellos. La combinación con el toque cobrizo o plateados de las bisagras, los bordes y el logotipo de la marca en la tapa, le otorgan un look espectacular.

Por lo demás, el botón de encendido y los puertos están situados estratégicamente como veremos en el apartado de la conectividad. El único cambio apreciable en diseño externo llega de la colocación de los altavoces, trasladados desde la parte superior del teclado a la parte inferior. El sonido puede ser ligeramente menos potente, pero tiene otros beneficios en diseño tanto externo como interno.

Pantalla

HP mantiene las 13,3 pulgadas de diagonal, una medida ideal por su equilibrio entre productividad y movilidad. El usuario que necesite más tiene disponible un segundo modelo con pantalla de 15,6 pulgadas, ambas con tecnología multitáctil y soporte para lápices ópticos.

La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass NBT para resistir golpes, rayones y suciedad en un uso regular. Los biseles se han reducido en los cuatro lados. Son mínimos en los laterales y también en la parte superior a pesar de acoger los sensores de cámara, mientras que el más amplio en la parte inferior también se ha reducido. Ello logra que su «huella» sea de las más pequeñas del mercado de convertibles con este tamaño. La relación entre pantalla-cuerpo asciende a un estimable 90%.

HP ofrece dos paneles a elegir según resolución. Si la versión anterior que revisamos nos tuvimos que «conformar» con la versión estándar FHD en esta ocasión podemos disfrutar de un espectacular panel OLED con resolución 4K, que se ve estupendamente, con brillo máximo de 400 nits y un soporte para el 100% de la gama de color DCI-P3.

Este tipo de paneles son una gozada para todos los usos del convertible. HP ofrece un software Display Control con varios perfiles predeterminados que facilitan la tarea, incluidos un modo «Web» (sRGB) para navegación; un modo «Foto» (Adobe RGB) optimizado para visualización y edición de fotografías y un modo «Película» (DCI-P3) para contenido de vídeo, visualización y también edición porque sin ser una estación de trabajo esta pantalla lo permite.

A ellos añade un perfil predeterminado para uso general y otro sin ninguna optimización. Una gozada para cualquier uso esta OLED 4K que muestra el camino para los equipos premium. Uso una pantalla 3K+ curva de buena calidad para trabajar y en representación del color o contraste palidece frente a la del Spectre. El brillo medido no alcanza el valor de referencia, pero supera holgadamente los 300 nits lo que permite una visualización correcta, incluyendo exteriores con mucha luz.

La respuesta táctil usando dedos o el lápiz óptico está a la altura de la calidad del panel y la respuesta es inmediata. El cambio al modo tablet donde más vas a usarlo es totalmente preciso. Windows 10 tiene otra problemática, pero el soporte a pantallas táctiles es muy bueno. Si una pantalla es un componente clave en un portátil, la del Spectre x360 13 es sobresaliente.

Para los usuarios que busquen un precio más bajo para este convertible tendrán que optar por el panel estándar FHD. No lo hemos probado, pero está garantizado porque el de la versión anterior ya era muy bueno. Y con una ventaja añadida en el apartado de la autonomía porque esta 4K ofrece la mitad de tiempo de batería.

Conectividad

La gran novedad en este apartado frente a la versión anterior llega de su soporte para Wi-Fi 6. La nueva norma inalámbrica cuadriplica la velocidad de Wi-Fi ac con rendimientos teóricos que alcanzan los 10 Gbps. También ofrece una mayor fiabilidad, un menor consumo de energía y menos saturación en la gestión de los routers compatibles. Si ya tienes instalado uno en casa o en la oficina este equipo puede aprovecharlo con velocidades de «Gigabit» que permiten librarnos de cableado Ethernet LAN.

Lo demás es lo mismo que conocíamos. Y es decir mucho porque tiene lo necesario y en una colocación ideal para usarlos. Hablamos de los dos puertos USB Tipo-C (interno USB 3.1 Gen 2) y soporte para el Thunderbolt 3 de Intel. Con velocidades de transferencia de hasta 40 Gbit / s es la interfaz más rápida disponible y permite conectar todo lo que quieras, encadenar varios monitores o un simple ratón.

Más allá de ello y aunque no es el uso principal de este equipo, podríamos conectar una gráfica externa y jugar al máximo nivel. O apurando el procesador conectar una gráfica externa profesional para usarlo como una workstation mini.

Los puertos externos se completan con un USB 3.1 Tipo-A para conectar dispositivos más antiguos. Tanto éste como los Tipo-C soportan la función HP Sleep and Charge para recarga de dispositivos externos como un smartphone con el equipo apagado. En cuanto a su posición física, en ambos lados del equipo y en una de sus esquinas, es ideal y facilita la conexión sin molestias con el cableado. Lo mismo podemos decir del botón de arranque, situado en la otra esquina del convertible.

A destacar otros componentes que algunos fabricantes consideran «legado», pero que mejoran la conectividad del usuario, como la ranura para tarjetas microSD que bajo la última interfaz ofrece un gran rendimiento si empleas una tarjeta de gama alta. A pesar de la delgadez de este Spectre x360 13 también ofrece un jack de sonido de 3,5 mm, en combo para auriculares y micrófono.

El apartado se completa con una cámara web HP True Vision IR. Creemos que es la conocida de la última versión del Spectre. Ofrece capturas con resolución nativa hasta 1080p y en ángulos de visión de 88 grados. Además de las tareas de videoconferencia con apoyo de un micrófono digital de doble matriz integrado, su sensor de infrarrojos aporta las funciones de seguridad conectado con Windows Hello y combinado con un sensor de huellas digitales.

Teclado, TouchPad y Stylus

Otro componente destacado es el teclado. Es un modelo chiclet tipo isla que ofrece teclas de buen tamaño y 1,3 mm de recorrido. Ofrece la calidad y precisión de los sobresalientes Premium Collaboration que HP monta en sus portátiles profesionales EliteBooks. Repetimos pruebas con 10fastfingers.com consiguiendo superar la barrera de las 100 pulsaciones por minuto sin apenas errores.

Muy cómodo de usar por su buen tamaño, es retroiluminado en un solo tono, blanco, que facilita trabajar con el equipo en ambientes con poca luz y que se puede regular en tres niveles de brillo.

El TouchPad ofrece novedades y son bienvenidas. Mantiene la superficie de vídrio, el mismo tamaño (generoso) de la anterior versión y el ruido a pulsarlo, pero por fin HP se pone al día empleando los controladores Microsoft Precision Touchpad. No sabemos si tendrá más cambios internos, pero la mejora es evidente, la respuesta es inmediata y el rendimiento notable.

Esta configuración del Spectre x360 13 incluye un lápiz óptico HP Tilt Pen. Un accesorio siempre bienvenido para aprovechar a fondo la pantalla multitáctil, que cuenta con tecnología de Wacom y soporte para inclinación para mejorar la precisión, mientras que la detección de presión permite sombrear desde diferentes ángulos, ofreciendo una experiencia de dibujo bastante realista.

Podemos dibujar o escribir como si lo hiciéramos en papel, interactuar con el sistema y aplicaciones de manera natural o emplear un modo de presentaciones, que con un botón dedicado permite mover cómodamente el cursor, pasar las diapositivas y resaltar los puntos clave de una presentación sin necesidad de hacer clic.

Software y seguridad

Preinstala Windows 10 Home y como la mayoría de equipos con el último sistema operativo de Microsoft incluye demasiado Bloatware para un equipo de este nivel y precio. Además de todo lo que llega del sistema operativo (una enormidad de aplicaciones y añadidos) incluye no menos de diez aplicaciones de HP preinstaladas, VPN de prueba y antivirus no completos.

No todo sobra y hay algunas del fabricante imprescindibles como la HP Support Assistant, que ofrece información de sus componentes, permite controlar todo el equipo, actualizar controladores, software y BIOS o supervisar el estado del dispositivo. También útil la app mencionada Display Control para la pantalla y un HP Command Center que facilita el ajuste del «perfil térmico», ajustando las temperaturas y las preferencias de refrigeración con perfiles para obtener el máximo rendimiento.

A valorar también la promoción de Dropbox incluida que ofrece 25 Gbytes de espacio de almacenamiento gratuita durante un año. Aún así, a nuestro juicio, un equipo de este nivel debería reducir al mínimo este tipo de aplicaciones preinstaladas y ofrecerlas al usuario de manera opcional, especialmente las que incluye Microsoft en Windows 10 que son una barbaridad.

Más nos ha gustado las funciones de seguridad del equipo. La cámara de infrarrojos HP True Vision para autenticación facial es compatible con Windows Hello y funciona perfectamente para tareas de autenticación biométrica. Registras tu cara y te olvidas de tener que introducir cualquier tipo de contraseñas o pin, si bien está conectado con un sensor de huellas dactilares adicional que funciona de la misma manera para inicios de sesión.

Como medida de seguridad para cuando no esté en uso, HP permite anular electrónicamente la webcam mediante un botón físico situado en uno de los laterales. También ofrece (en algunas versiones) el HP Sure View, una tecnología contra la «piratería informática visual» mediante un filtro de privacidad polarizado incrustado en la propia pantalla, que se puede apagar y encender a voluntad mediante teclas de función rápidas.

Rendimiento y experiencia de uso

HP ha actualizado la base hardware del nuevo Spectre x360 13 con los procesadores más avanzados de Intel, los Ice Lake fabricados en 10 nanómetros. Además de aumentar el rendimiento por vatio, mejora la gráfica integrada con una Iris Plus, el consumo y la integración de componentes con el soporte nativo para Thunderbolt 3 y el soporte mencionado para Wi-Fi 6. Los 16 Gbytes de memoria DDR4 que incluye y la SSD PCIe de 1TB, acompañan para que este convertible vaya sobrado en potencia.

Procesamiento

El equipo probado monta un procesador Intel Core i7-1065G7 con 8 Mbytes de caché, cuatro núcleos y ocho hilos de procesamiento nativo, con frecuencia base de 1,3 GHz y hasta 3,9 GHz en modo turbo, y un TDP reducido a 15 vatios. Hay que señalar que el rendimiento bruto no aumenta sobre el anterior modelo bajo la plataforma «Whiskey Lake», ya que Intel ha reducido ligeramente la frecuencia de trabajo en el paso a los 10 nm.

No es su objetivo principal batir récords de rendimiento, pero es ideal para un convertible versátil que busca el equilibrio en rendimiento y consumo en múltiples modos de uso. En la prueba con PC Mark sube 300 puntos sobre la versión anterior, aunque lo mejor que se puede decir es que el uso real ha sido muy correcto para todo uso.

Gráficos

Sí ha mejorado y bastante el rendimiento del subsistema gráfico. Este procesador deja atrás las antiguas Intel UHD y apuesta por la serie Iris Plus Graphics, en concreto una versión «G7″ con 64 unidades de ejecución, que alcanza una potencia total de 1 TFLOP. Tan importante como el mayor rendimiento teórico es el soporte de «tile rendering» («renderizado en mosaico») popularizado por NVIDIA; el rediseño a nivel de FPUs (unidades de coma flotante) y la capacidad de trabajar en FP16 (media precisión).

También eleva la resolución máxima soportada a 8K y soporta la tecnología de sincronización de imágenes Adaptative Sync. Aunque no deja de ser una integrada y no es un equipo exactamente para juegos, no nos hemos podido resistir a ejecutar unos cuantos y la verdad que buenos resultados. Eso sí, hay que ajustar filtros y la resolución nativa hay que bajarla a FHD porque el 4K nativo es imposible para una integrada. La prueba con 3D Mark confirma el salto de nivel y casi duplica la puntuación obtenida por el modelo anterior.

Almacenamiento

La apuesta por las unidades de estado sólido es total entre usuarios y fabricantes y un convertible premium como éste no iba a salirse de lo que es más que una moda. La configuración probada del nuevo Spectre x360 13 monta una SSD NVMe de Samsung con una capacidad de 1 Tbyte. toda una garantía optar por el líder de este segmento para cubrir el apartado del almacenamiento.

Conectada a la interfaz PCIe x4, permite arrancar el equipo en solo seis segundos; abrir las aplicaciones de manera casi instantánea; al igual que reiniciarlo desde modos de suspensión y mover datos a toda velocidad entre carpetas internas o hacia unidades externas. Los resultados en el test de CrystalDiskMark son sobresalientes y de nuevo mejoran los ofrecidos por el anterior Spectre, especialmente en modos de escritura.

Conectividad inalámbrica

En ordenadores personales de alta movilidad está desapareciendo el soporte para Ethernet LAN confiando en el mayor rendimiento de las nuevas redes inalámbricas. Es el caso de este modelo. HP ha estrenado en la serie el nuevo estándar Wi-Fi 6 mediante un módulo de Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2 x 2) que también ofrece soporte para Bluetooth 5, es compatible con MU-MIMO y con Miracast y permite alcanzar velocidades teóricas cercanas al Gigabit.

Probada en una red de 600 Mbps sobre la banda de 5 GHz en distancias cercanas al router con aplicaciones como iPerf3 para medir el rendimiento tanto de Internet como la de red local, el resultado en descargas, navegación o streaming ha sido altísimo. HP también ofrece soporte adicional con la tecnología Connection Optimizer que ayuda a mejorar el ancho de banda seleccionando las conexiones Wi-Fi más rápidas y menos congestionadas.

En resumen, si tienes acceso a una buena red Wi-Fi, no hacen falta conectores LAN ni sus cables. Sí hay que recordar que Wi-Fi 6 tiene menor alcance que Wi-Fi ac y menos señal entre obstáculos. Por lo demás, gran aumento de rendimiento.

Sonido

HP sigue cuidando como pocos fabricantes el apartado del sonido aprovechando la sociedad con los especialistas de Bang & Olufsen. En este modelo la posición de los altavoces estéreo ha cambiado y desde una situación encima del teclado ahora se sitúa en la base inferior seguramente por necesidades de diseño.

Le notamos algo menos de «fuerza» y le sigue faltando nivel de graves, pero la calidad de sonido sigue estando por encima de la media en portátiles (generalmente poco satisfactorios) y la tecnología SmartAmp y el software B&O Audio Control que permite configurar sus parámetros ayuda a la mejora del conjunto.

Autonomía

Otro apartado importante para un equipo destinado a movilidad, donde no siempre contaremos con redes de energía a mano para recargarlo. HP promocionó la versión anterior como «el convertible de cuatro núcleos con mayor autonomía del planeta» y le asignó la friolera de 22,5 horas de autonomía.

Para el nuevo modelo se declara una autonomía similar, entre 20 y 22 horas, siempre en un escenario ideal que es imposible de replicar en el uso real y siempre pensando en la opción de la pantalla LCD a 1080p. En la configuración probada, con la pantalla OLED que usa más energía y trabajando a 4K, hemos obtenido una autonomía bastante inferior como era previsible. Con el brillo máximo y en tareas de edición unas cinco horas de autonomía.

Reduciendo el brillo de la pantalla u optando por los perfiles de ahorro de energía que ofrece el equipo, se puede alargar entre 9 y 10 horas. Autonomía para toda una jornada de trabajo, si bien el que quiera más en este apartado deberá optar por la versión con pantalla LCD.

Resumiendo. HP Spectre x360 13 (2019) es el mejor convertible que hemos probado. Mantiene la calidad de construcción, acabados y preciosismo de diseño que vimos en el modelo anterior, pero mejora el rendimiento por vatio con los procesadores de Intel más avanzados de 10 nm y una gráfica integrada de mayores posibilidades.

Adopta las últimas tecnologías de conectividad, nativas Wi-Fi 6 y Thunderbolt; su pantalla OLED 4K con biseles reducidos es simplemente espectacular en calidad de imagen y respuesta táctil, mientras que su versatilidad permite emplearlo en distintos usos en movilidad y en un escritorio informático.

HP Spectre x360 13 preinstala Windows 10 Home de 64 bits y está disponible en el canal especializado y en la HP Store española. La configuración probada es una versión internacional que no está a la venta en España, pero tienes otras como la «13-aw0000ns» disponible por 1.499 euros. Como todos los equipos de alta gama podrían tener un precio más ajustado porque la configuración con la pantalla OLED 4K sube otro tramo sobre ese precio (1.799 dólares). En nuestra opinión «vale lo que cuesta».