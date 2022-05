AU Optronics presenta sus pantallas de hasta 480 Hz

Con motivo de la celebración de la Semana de visualización SID 2022, AU Optronics (o AUO) acaba de ofrecernos un adelanto sobre sus próximos productos, con una primera demostración de sus próximos paneles de pantalla entre los que se incluyen un monitor de escritorio de 24 pulgadas y un panel para portátiles ultra anchos con unas tasas de actualización de 480 Hz, un nuevo panel AmLED (mini LED adaptables) para portátiles, y una pantalla para portátiles con cámaras integradas.

Así pues, no deja de sorprender el hecho de que, para todos ellos, nos encontremos ante unos paneles TN, actualmente más desaparecido en las pantallas de gama alta en pos de otras tecnologías como el IPS o VA de alta frecuencia de actualización. Aunque esto no quita para que AU Optronics logre dejarnos con la boca abierta al ofrecernos unos tiempos de respuesta de alrededor de 1 ms, con una resolución Full HD y una tasa de refresco de hasta 480 Hz.

Y es que aunque no se trate de las primeras pantallas en alcanzar esta cifra, el hecho de que se alcancen estas cifras bajo una resolución a 1080 píxeles sí que es un hito, siendo de hecho el primer monitor del mundo en lograrlo.



No obstante, esto no significa que no existan ya juegos que estén ya optimizados para estas altísimas velocidades de cuadro. Principalmente orientadas para la escena de los eSports, estos paneles se presentan como opción realmente interesante para títulos como Valorant y CS:GO, en los que es posible alcanzar más de 500 fps a 1080p con unas GPU y CPU adecuadas, y en los que cada cuadro puede significar una enorme ventaja competitiva. Aunque sin duda también resultan interesantes para los amantes de los simuladores de conducción como Gran Turismo 7 o Asseto Corsa.

Si bien desde AU Optronics no han querido mencionar cuándo cabría esperar poder ver un anuncio oficial y disponibilidad de los primeros productos que utilicen estas pantallas en el mercado, desde algunos medios afirman que está ya previsto entren en producción durante este mismo año.