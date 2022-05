Que el próximo tope de gama de Qualcomm será el Snapdragon 8 Gen 1 Plus no es una sorpresa, si bien es cierto que todavía no tenemos certeza de que éste vaya a ser su nombre. Y es que, como recordarás, Qualcomm cambió la nomenclatura de sus SoC para la gama alta de smartphones. Así, con la anterior nomenclatura, la actualización de mitad de ciclo de vida de un SoC mantenía su nombre, pero con el sufijo Plus que alude a ciertas mejoras. Y pensamos que con el nuevo sistema de nombres será similar, pero hasta que no lo veamos no lo sabremos.

Sea como fuere, sabíamos que ya no faltaba demasiado para la presentación del Snapdragon 8 Gen 1 Plus, es más, hace unas semanas ya te adelantamos que el anuncio estaba cerca, e incluso pronosticamos que tendría lugar en algún momento entre mitades y finales de este mismo mes. Y ahora la realidad nos da la razón pues, según podemos leer en Wccftech, Qualcomm presentará el Snapdragon 8 Gen 1 Plus tan pronto como el viernes de esta misma semana, el 20 de mayo.

Se espera que, al igual que se pronostica con respecto al Snapdragon 8 Gen 2, este Snapdragon 8 Gen 1 Plus será producido por TSMC, en su plataforma de cuatro nanómetros, se espera que repita la configuración de su predecesor, es decir, que contará con una CPU integrada por ocho núcleos: un núcleo ARM Cortex-X2, tres núcleos ARM Cortex-A710 a 2, y cuatro núcleos ARM Cortex-A510. Dado que se trata de una actualización, suponemos que Qualcomm habrá logrado mejorar el rendimiento de los núcleos.

También esperamos que junto con el Snapdragon 8 Gen 1 Plus sea presentado un Snapdragon 8 Gen 1 G4, con el mismo rendimiento que su hermano mayor, pero sin conectividad 5G, un SoC que podría estar dirigido a la gama media, en la que la demanda de 5G no es tan común como en la gama alta. Aún así, resulta una propuesta un tanto sorprendente, pues no podemos esperar que sea un integrado barato. ¿Compensará la diferencia de precio la renuncia a la conectividad 5G? Eso es algo que todavía tenemos que ver.

Como ya es tradicional en los anuncios de los nuevos SoC de Qualcomm, podemos dar por seguro que de la mando del Snapdragon 8 Gen 1 Plus llegará también el anuncio de los primeros smartphones, o al menos de los fabricantes que optarán por este nuevo SoC. Son varios los rumores que apuntan a que veremos las presentaciones de los primeros modelos tan pronto como a principios de junio. Y, siguiendo la reciente tradición, podemos esperar que el primer fabricante sea Motorola.