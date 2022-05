AVM actualiza las FRITZ!Apps: Disfruta del tema oscuro

Ya os hemos hablado en más de una ocasión de las FRTIZ!Apps, un conjunto de aplicaciones de la conocida compañía alemana AVM que nos permiten sacar el máximo partido a nuestros dispositivos FRITZ!. En total podemos encontrar tres aplicaciones diferentes que son compatibles con Android y iOS, y que reciben actualizaciones periódicas que no solo mejoran su rendimiento y su seguridad, sino que también añaden novedades en materia de diseño y nuevas funciones.

Los que nos leéis a diario ya sabéis el cuidado que pone AVM en el soporte de sus productos a nivel de software, y estas aplicaciones no son una excepción. Recientemente, la compañía alemana liberó una actualización que introdujo novedades interesantes en las aplicaciones AVM FRITZ!App Fon, MyFRITZ!App y FRITZ!App WLAN, pero antes de entrar a ver esas novedades, ¿sabes para qué sirve cada una de esas aplicaciones? Si la respuesta ha sido no, no te preocupes, que te lo vamos a explicar con detalle.

AVM MyFRITZ!App

Con esta aplicación podemos realizar diversos ajustes y configuraciones en nuestra red, y también podemos acceder de forma remota a nuestro FRITZ!Box, y a los dispositivos que tengamos conectados a él, incluyendo repetidores, dispositivos PLC y unidades de almacenamiento e impresoras.

Es, sin duda, una solución muy útil, ya que podremos gestionar y controlar nuestra red y nuestros dispositivos en remoto, y también tendremos la opción de visualizar las llamadas y los mensajes que hayamos recibido en nuestro teléfono fijo, y controlar dispositivos de domótica. Está disponible para iOS y Android, y es gratis.

AVM FRITZ!App WLAN

Estamos ante una aplicación que nos permite también acceder a nuestro router FRITZ!Box, y visualizar información muy importante de nuestra red inalámbrica y de las que nos rodean, incluyendo aspectos tan importantes como la intensidad de la señal y el estado en el que se encuentran cada una de esas redes.

Podemos utilizar la aplicación también para hacer mediciones de la cobertura de nuestra red Wi-Fi, y para encontrar la posición óptima a la hora de colocar un repetidor. Si nos centramos en los detalles de nuestra conexión Wi-Fi esta herramienta nos permitirá ver la dirección IP utilizada, las bandas de frecuencia soportadas y las velocidades reales. Si nos centramos en las redes que nos rodean podremos obtener también información muy útil, como por ejemplo los canales que estas utilizan. Se puede descargar gratis y es compatible con Android y iOS.

AVM FRITZ!App Fon

Con esta aplicación podremos vincular nuestro smartphone o tablet con nuestro router FRITZ!Box a través de la red Wi-Fi, y esto nos dará la posibilidad de utilizar ambos dispositivos como si fuesen un teléfono fijo. Sí, has leído bien, con todo lo que ello supone, y sin tener que renunciar a las ventajas clásicas de un smartphone o tablet.

Podremos hacer llamadas utilizando nuestra conexión a Internet, y podremos revisar y reproducir los mensajes que nos hayan dejado en el contestador automático, acceder a la agenda de contactos de nuestro FRITZ!Box, responder llamadas y disfrutar de una calidad de sonido en alta definición. También es gratis, y es compatible con Android y iOS.

Cambios y mejoras en las AVM FRITZ!Apps

Con la última actualización que ha lanzado AVM se han introducido mejoras en esas tres aplicaciones que hemos visto, y están centradas tanto en la experiencia de uso como en el rendimiento, y ha añadido nuevas funciones. Estos son los cambios más importantes: