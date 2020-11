Un repetidor Wi-Fi puede ser la manera más sencilla, rápida y económica de ampliar el alcance de nuestra conexión a Internet. Esto los convierte en una solución muy socorrida y muy buscada, y sí, también son un regalo estupendo para estas navidades.

Sin embargo, para sacarle el máximo partido es necesario seguir una serie de pautas básicas que, en ciertos casos, pueden llegar a marcar la diferencia entre una buena y una mala experiencia de uso. No me malinterpretes, utilizar un repetidor Wi-Fi no tiene misterio, pero utilizarlo a la perfección puede resultar un poco más complicado si no tienes unas nociones básicas.

En este artículo vamos a analizar esta cuestión, partiendo de una idea central básica: la colocación. Un repetidor Wi-Fi funciona repitiendo las ondas Wi-Fi que recibe del router, y por lo tanto su ubicación es tan importante como la de aquel, aunque no es lo único que debemos tener en cuenta, como vamos a ver a continuación.

Antes de entrar en materia os recuerdo que si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Ahora sí, empezamos.

1.-¿Realmente puedes llegar a donde quieres con un repetidor Wi-Fi?

Sé que puede sonar extraño, pero tiene todo el sentido del mundo. Un repetidor Wi-Fi no solo tiene un alcance limitado, sino que además este puede verse muy reducido al atravesar ciertos obstáculos, como muros y materiales aislantes.

Con un repetidor Wi-Fi no tendrás problemas para extender el alcance de tu conexión inalámbrica a áreas que no estén muy alejadas, y que tampoco presenten muchos obstáculos a su alrededor, pero si quieres llegar a sitios lejanos o rodeados de barreras es probable que no lo consigas, al menos de forma óptima.

Para esos casos, lo mejor es que busques un PLC, o en su defecto un PLC con repetidor Wi-Fi. Este último te permitirá disfrutar de lo mejor de los dos mundos.

2.-No apures demasiado y no te alejes demasiado del router

Es uno de los errores que todavía cometemos con más frecuencia. Queremos apurar tanto el alcance que tendemos a colocar nuestro repetidor Wi-Fi demasiado lejos del router, y esto puede darnos muchos problemas.

Tened en cuenta que un repetidor Wi-Fi debe recibir perfectamente la señal del router para poder repetirla de forma óptima. Si esto no se cumple, es probable que acabemos teniendo problemas en esa conexión «repetida», y que la experiencia no sea buena.

La mayoría de los repetidores Wi-Fi vienen con un indicador LED de señal que puedes utilizar como referencia para saber dónde deberías colocarlo.

3.-Busca un lugar elevado y libre de obstáculos

Sé que es complicado, sobre todo porque los repetidores Wi-Fi se conectan en un enchufe, y estos normalmente se encuentran muy cerca del suelo.

Debes intentar conectarlo en un enchufe que esté situado como mínimo a media altura, y en un lugar en el que no se encuentre flanqueado por obstáculos importantes, ya que estos reducirán la intensidad y el alcance de la señal.

En caso de que no encuentres un enchufe bien situado no te preocupes, puedes recurrir a soluciones como el FRITZ!Repeater 3000 de AVM.

4.-Recuerda la importancia de las bandas y sus diferencias

La colocación de un repetidor Wi-Fi determina, en gran medida, su alcance, la intensidad y la estabilidad de la señal y la velocidad que podremos disfrutar, de eso no hay ninguna duda.

No obstante, es importante que tengas presente que un repetidor Wi-Fi actual está preparado para trabajar en doble banda, es decir, puede repetir en la banda de 5 GHz bajo Wi-Fi 5 y en la de 2,4 GHz bajo Wi-Fi 4.

El estándar Wi-Fi 4 es más lento, pero tiene un mayor alcance que el Wi-Fi 5, así que si quieres conectarte a Internet desde un rincón alejado donde no tienes cobertura con la banda de 5 GHz no lo dudes, prueba con la de 2,4 GHz.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!