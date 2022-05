Los Creative Zen Hybrid todavía no han llegado al mercado, pero la conocida compañía singapurense no solo nos ha dado todas sus claves, sino que además ha abierto una interesante promoción que nos permitirá ser de los primeros en conseguirlos gratis, y antes de su lanzamiento. Suena bien, ¿verdad? Pues sigue leyendo que te vamos a contar todo lo que debes saber.

A nivel de diseño los auriculares Creative Zen Hybrid adoptan una línea clásica, con unas orejeras circulares en la cara externa y ovaladas en la parte interna. Esto es fundamental para conseguir una buena ergonomía y un ajuste adecuado a la oreja. La diadema tiene un acolchado de calidad y una estructura sólida a la par que ligera.

Los Creative Zen Hybrid se funcionan sin cables y se pueden plegar, lo que hace que sean muy fáciles de guardar y de transportar cuando no queremos, o no podemos, llevarlos puestos. Estarán disponibles en dos acabados, uno en color negro y en color blanco. Ambos tienen detalles en color bronce, y el modelo en color blanco trae además detalles en color gris que le dan una terminación doble tono bastante atractiva.

Creative Zen Hybrid: Cancelación de ruido y compatibilidad con SXFI

Los nuevos auriculares de Creative vienen con unos transductores de neodimio de 40 mm, lo que significa que podemos esperar una buena calidad de sonido, tanto en bajos como en medios y agudos. Son compatibles con la tecnología SXFI, lo que significa que con ellos podremos disfrutar del sonido holográfico de Creative, siempre que utilicemos la aplicación dedicada para ello.

Como hemos dicho, son unos auriculares inalámbricos, lo que implica que funcionan a través de una batería integrada y recargable. En teoría, los Creative Zen Hybrid ofrecen hasta 37 horas de autonomía, o 27 horas con la cancelación de ruido activada. Y hablando de la cancelación de ruido, estos auriculares integran dicha tecnología de forma activa, lo que significa que cada auricular dispone de dos micrófonos posicionados en la parte delantera y en la trasera que «cancelan» hasta un 95% del ruido ambiental, lo que nos permitirá sumergirnos por completo en nuestras canciones favoritas.

Si necesitamos estar más alerta y no evadirnos del entorno no pasa nada, los Creative Zen Hybrid cuentan también con un «modo ambiente» que hace precisamente eso, hacer que la música quede en un segundo plano y que podamos estar más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Si nos quedamos sin batería y tenemos que cargarlos no habrá problema, ya que con solo cinco minutos de recarga podemos conseguir hasta cinco horas de autonomía.

¿Cómo puedo conseguir los Creative Zen Hybrid?

Pues es muy fácil, solo tienes que entrar en este enlace e introducir tu correo electrónico para participar en el sorteo, sin más. Creative regalará un total de 100 unidades de los Creative Zen Hybrid.

Si no eres uno de los ganadores pero te ha gustado estos auriculares y quieres hacerte con una unidad te confirmo que podrás hacerlo a partir del 8 de junio, y que su precio de venta será de 89,99 euros.