Netflix mejorará la accesibilidad de su catálogo

Netflix se suma, como ya lo hizo Apple hace unos días, a la celebración del Día Mundial de Concientización sobre la Accesibilidad, con el anuncio de varias novedades dirigidas a mejorar la accesibilidad de sus contenidos. Y algo a destacar es que, en esta ocasión, el esfuerzo se centra especialmente en la comunidad internacional, en vez de hacerlo exclusivamente en la angloparlante, como desgraciadamente suele ser común en bastantes servicios y plataformas.

Y es que, según podemos leer en el blog oficial de la compañía, Netflix centrará buena parte de sus esfuerzos en la extensión de los títulos con audios descriptivos (AD) y los subtítulos descriptivos (SPS) en hasta 30 idiomas, con el español entre ellos. Se trata, eso sí, de un plan a medio plazo, pues sus intenciones son empezar a trabajar en ello y concluir la parte principal del proyecto, es decir, la relacionada con los contenidos que ya estén presentes en la plataforma, en 2023.

El plazo se entiende, eso sí, al saber de lo ambicioso del proyecto, y es que Netflix se ha propuesto añadir este tipo de ayudas para mejorar la accesibilidad de sus contenidos a todo el catálogo original de Netflix, es decir, todas las producciones propias del servicio de streaming. Esto, hace unos años, habría supuesto solo una pequeña parte del total de la oferta de contenidos de la plataforma, pero desde que ésta ha visto su catálogo vaciarse de contenidos de terceros, ha tenido que pisar el acelerador en este sentido.

En consecuencia, en la actualidad la gran parte del catálogo de Netflix se compone de producción propia, y esto es algo que no hará más que incrementarse en el futuro. Así, por lógica, debemos entender que los planes de Netflix en este sentido no se circunscriben solo a los «Original by Netflix» ya existentes, sino también a todas las producciones presentes y futuras en las que se embarque la compañía, con la diferencia de que en esos casos la disponibilidad de audios descriptivos y subtítulos descriptivos podría darse desde el mismo momento en el que los contenidos debuten en la plataforma.

Adicionalmente, Netflix también modificará los elementos de la señalética de la plataforma para este tipo de ayudas, con el fin de facilitar su rápida identificación. Esto, personalmente, me parece un gran acierto, puesto que determinados iconos en pantallas pequeñas pueden llegar a ser difíciles de ver. Si con los nuevos elementos se facilita su identificación a personas con algún tipo de discapacidad visual, esto supondrá sin duda una enorme mejora de la experiencia de uso de Netflix para dichas personas.