El goteo de información sobre la nueva generación de NVIDIA no cesa, y en esta ocasión apunta a la GeForce RTX 4050, un modelo que sucederá a la GeForce RTX 3050 y que posicionará directamente en la gama media. Ya os habíamos contado anteriormente que la familia GeForce RTX 40 utilizará un total de cinco núcleos gráficos, y los ordenamos de más potente a menos potente.

Sabíamos que la GeForce RTX 4050 estará basada en el chip AD106, sucesor directo del GA106, aunque no conocíamos sus posibles especificaciones. Estas todavía no se han confirmado, pero he podido realizar una estimación partiendo de las últimas filtraciones que se han producido sobre los modelos superiores, y creo que esta es bastante acertada, ya que deja margen suficiente tanto a la GeForce RTX 4060 como a una posible GeForce RTX 4060 Ti.

Antes de nada, os recuerdo que con el lanzamiento de la GeForce RTX 3050 NVIDIA confirmó un importante salto cualitativo dentro de esa gama. Dicha tarjeta gráfica representa un avance enorme en potencia bruta frente a la GTX 1650, y cuenta con la ventaja de acelerar trazado de rayos y de soportar la tecnología DLSS, así que juega a otro nivel. La GeForce RTX 4050 mantendrá esas claves, y estoy convencido de que va a ser una digna sucesora.

GeForce RTX 4050: Estas podrían ser sus especificaciones

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm de TSMC.

3.840 shaders con una frecuencia base de más de 2 GHz.

120 unidades de texturizado.

120 núcleos tensor.

48 unidades de rasterizado.

30 núcleos RT.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria gráfica GDDR6 a 16 GHz o 18 GHz (ancho de banda de hasta 288 GB/s).

Potencia en FP32: sobre los 16 TFLOPs, dependiendo de las frecuencias de trabajo finales.

TGP: 150 vatios. Necesitará un conector de alimentación de 8 pines.

Si se confirman estas especificaciones, la GeForce RTX 4050 podría ser más potente que la GeForce RTX 3060, aunque su menor cantidad de memoria gráfica podría limitarla en ciertos escenarios y marcar una diferencia considerable en algunos juegos, sobre todo al ejecutarlos en resoluciones superiores a 1080p con trazado de rayos activo.

La GeForce RTX 4050 daría lo mejor de sí en resoluciones 1080p y 1440p, aunque gracias al soporte de la tecnología DLSS podría llegar a 4K siempre que reduzcamos la calidad gráfica. Se comenta que NVIDIA podría lanzar también una GeForce RTX 4050 Ti, que utilizaría también el núcleo gráfico AD106, aunque con una mayor cantidad de unidades SM activas.

No está confirmado, y viendo lo que ocurrió con la serie GeForce RTX 30, creo que es poco probable que veamos una GeForce RTX 4050 Ti. Con todo, tampoco me atrevo a descartarlo, ya que al final NVIDIA siempre ha ajustado su estrategia en función de la realidad del mercado, y de la competencia. Si AMD lanza algo que ponga en peligro a la GeForce RTX 4050, puede que NVIDIA mueva ficha con una versión «Ti».

En caso de que te preguntes cuándo podría llegar al mercado la GeForce RTX 4050 te recomiendo que te armes de paciencia, ya que, como ocurrió con la GeForce RTX 3050, esta familia suele ser la última en llegar. Con esto en mente, es fácil pensar que su debut podría irse a mediados o a finales del año que viene.