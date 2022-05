Con apenas tres meses desde su lanzamiento, y con cada vez más alternativas diferentes para hacer frente a su gran éxito, parece que Valve está poniendo un especial esfuerzo en que la Steam Deck se mantenga como un referente dentro de este mercado de ordenadores compactos de mano o mini consolas, con la llegada de constantes actualizaciones y nuevas funcionalidades para su dispositivo.

Así pues, su última gran actualización, disponible desde este pasado fin de semana, nos trae la compatibilidad con la herramienta Remote Play Together de Steam, una función con la que podremos crear y alojar sesiones multijugador en un falso LAN, a través de Internet, para poder compartir algunos de nuestros juegos y disfrutar de partidas cooperativas con nuestros amigos. Y es que el principal atractivo de esta función es que no sólo obviaremos la necesidad de que el resto de jugadores tengan que adquirir el juego para poder unirse a la partida, sino que ni siquiera necesitarán una cuenta de Steam.



Con esta nueva actualización, la Steam Deck no sólo nos permitirá crear nuestras propias sesiones de juego, sino que también nos ofrecerá una posibilidad de ampliar nuestro biblioteca al permitirnos unirnos a las partidas de los amigos que nos inviten. Dicho esto, cabe mencionar que, además de la propia compatibilidad con Remote Play Together, también tendremos que tener en cuenta la compatibilidad con la propia Steam Deck, ya que seguiremos contando con algunos títulos sin optimizar o no compatibles.

Por otra parte, la compañía también ha realizado algunos cambios adicionales en sus últimas actualizaciones como la regulación del ruido del ventilador del dispositivo.

Según ha detallado Valve, la actualización presenta «una curva de ventilador completamente nueva controlada por el sistema operativo» que permitirá que el ventilador interno de la Steam Deck responda rápida e inteligentemente al calor. Algo que a su vez, permitirá que el ventilador realice su trabajo de manera más silenciosa, especialmente durante las situaciones de bajo uso.

Actualmente la Steam Deck cuenta ya con más de 3.000 juegos compatibles, con un listado que no deja de crecer, y un precio de disponibilidad para nuestro país entre los 419 euros y 679 euros según su versión y componentes.