En fase beta desde el pasado diciembre de 2019, parece que Valve continúa avanzando en el desarrollo de Steam Remote Play Together, una función que nos permitirá convertir cualquier título multijugador en un título en línea a través del streaming en la plataforma de juegos.

Tal y como sugiere su nombre, esta herramienta se basa en el actual servicio Steam Remote Play, que nos permite acceder y jugar a los juegos de nuestra biblioteca de Steam instalados en un ordenador desde cualquier otro ordenador con tan sólo ejecutar la aplicación de Steam, sin la necesidad de instalar estos juegos. Esto permite a los jugadores tener algo así como una plataforma de juegos central en casa con todo el hardware que puede meter en ella y jugar juegos en otra computadora o dispositivo que ni siquiera sería capaz de ejecutar juegos de Windows.

Sin embargo Steam Remote Play Together va un paso más allá para añadir unas funcionalidades multijugador a través de Internet en lugar de una red local. El método de funcionamiento se centra en compartir las partidas alojadas y gestionadas por un anfitrión, que deberá poseer el juego en cuestión en su biblioteca, y que podrá enviar las invitaciones al resto de usuarios. Y es que el resto de jugadores podrán unirse a la partida sin la necesidad de adquirir ninguno de los juegos hosteados.



Así pues, las últimas noticias de este servicio apuntan a que la plataforma estaría relajando todavía más los requisitos para los jugadores que se unan. Y es que la nueva función beta Invite Anyone de Steam Remote Play Together nos permitirá invitar a un jugador al juego a través de un enlace que generas en Steam Overlay para el juego, incluso aunque este no tenga una cuenta de Steam.

Sin embargo, solo se puede invitar a un jugador de esta manera, y todos los demás jugadores adicionales deben ser invitados a través de su Lista de amigos. Además, si bien no requiere una cuenta de Steam, el enlace de invitación indicará a los jugadores que al menos instalen la aplicación Steam Link. Esto significa que solo las plataformas que tienen esta aplicación admiten la función Invite Anyone, es decir, Windows, iOS, Android y Raspberry Pi.

Cualquiera que sea el método que se utilice para unirse, podrán disfrutar de todos los beneficios de Remote Play Together, incluido el uso compartido de controladores con otros miembros del grupo.