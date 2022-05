Minecraft 1.19 ya tiene fecha de lanzamiento

Todas las señales que hemos visto las últimas semanas alrededor de Minecraft 1.19 no nos engañaban y, en consecuencia, no me equivocaba al calcular cuando llegaría la nueva y muy esperada versión del juego de Mojang. Así, si eres de las personas que han estado esperando para poder enfrentarte al Warden y explorar las ciudades subterráneas del bioma deep dark, tengo muy, muy buenas noticias para ti, ya que con las dos manos te sobran dedos para llevar la cuenta atrás.

Y es que Mojang publicó ayer la pre-release 4 de Minecraft 1.19, que casi con total seguridad será la última, puesto que un par de días antes confirmó, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que Minecraft 1.19 verá la luz el próximo siete de junio, es decir, justo dentro de una semana desde hoy. Esto nos hace suponer que la pre-release 4 ya estaba lista cuando publicaron ese anuncio, y que con la misma darían por finalizada la revisión de la versión final.

Wave cautiously to the warden, become friends with the frog, and make the acquaintance of the allay, #TheWildUpdate arrives with a roar on June 7!

Where in the wild will you wander? Discover more now:

🐸 https://t.co/V6RjzpmSFC pic.twitter.com/6uXHAcKalP

— Minecraft (@Minecraft) May 26, 2022