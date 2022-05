La GeForce RTX 4090 podría llegar en agosto, el resto de modelos se lanzarán más tarde

Seguimos a vueltas con la posible fecha de lanzamiento de la GeForce RTX 4090 y de las GeForce RTX 4080 y GeForce RTX 4070, tres tarjetas gráficas que serán las grandes abanderadas de la nueva generación gráfica de NVIDIA y que se han convertido en una importante fuente de rumores.

A día de hoy, tenemos claras algunas cosas, sabemos que llegarán antes de terminar el año, que estarán basadas en la arquitectura Ada Lovelace y que contarán con núcleos tensor de cuarta generación y núcleos RT de tercera generación.

También hemos podido hacer una estimación de sus especificaciones y rendimiento recopilando toda la información creíble que se ha publicado en los últimos meses, pero la verdad es que todavía quedan muchas cosas en el aire, y una de ellas es precisamente su fecha exacta de lanzamiento. Las primeras informaciones apuntaban al mes de julio como fecha de salida de la GeForce RTX 4090, y decía que el resto de modelos irían llegando en los meses posteriores.

El caso es que una nueva información nos ha cambiado por completo el panorama, ya que asegura que la GeForce RTX 4090 llegará en el mes de agosto, y que las GeForce RTX 4080 y GeForce RTX 4070 harán lo propio en septiembre y octubre. Tened en cuenta que esto no quiere decir que NVIDIA vaya a realizar tres presentaciones distintas, la compañía podría presentar esos tres modelos de forma simultánea y realizar un lanzamiento escalonado en los meses que hemos indicado.

NVIDIA podría presentar la GeForce RTX 4090 en julio

Y este nuevo modelo tope de gama estaría acompañado de las GeForce RTX 4080 y GeForce RTX 4070. Personalmente, creo que las fechas que estamos viendo en este artículo tienen mucho sentido, pero no debemos olvidar que hay fuentes que también hablan de un posible retraso de última hora porque, y cito palabras textuales, «hay una cantidad importante de stock de las RTX 30 y lo último que quiere NVIDIA es lanzar una nueva generación ahora mismo».

Es cierto que el stock de tarjetas gráficas ha mejorado significativamente durante las últimas semanas, y que los precios están bajando sustancialmente, pero parece que las ventas no están acompañado y que el stock se está acumulando.

Si se produjera el lanzamiento de tarjetas gráficas de nueva generación ahora mismo todo el interés de los consumidores se centraría en ellas, y esto podría generar una oleada de tarjetas gráficas GeForce RTX 30 en el mercado de segunda mano de usuarios que quieren comprar una GeForce RTX 40. Obviamente, el impacto que todo lo anterior tendría en el mercado sería muy grande, y no solo complicaría la limpieza de stock de las GeForce RTX 30, sino que además podría hacer que sus precios se hundieran.

Con esto en mente, no me sorprendería en absoluto si al final acabamos viendo el debut de las GeForce RTX 4090, y de las RTX 4080 y 4070, uno o dos meses más tarde de lo previsto. Por lo que respecta a las GeForce RTX 4060 y GeForce RTX 4050, ambas llegarán ya en 2023. Es probable que la primera debute en el primer trimestre de dicho año, y que la otra no llegue hasta el segundo trimestre.