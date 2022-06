El Microsoft Surface Laptop Go 2 está en la rampa de salida y sus especificaciones han sido filtradas por un retailer coreano. Se trata de la actualización de un ultraportátil que llegó al mercado para cubrir el hueco de prestaciones entre el tablet Surface Go 2 y el 2 en 1 Surface Pro 7, ampliando una oferta de hardware de línea propia «Surface» que además de servir como referencia a sus socios acumula buenos datos de ventas.

Por lo que vemos en las características listadas, este portátil mantendrá el diseño básico, acabado premium y la delgadez y ligereza del la versión original que tuvimos oportunidad de analizar. Enfocado al gran consumo y segmento educativo, destacará por su gran movilidad y autonomía, y un precio contenido para un modelo que se encuadrará en la gama media.

El Microsoft Surface Laptop Go 2 tendrá una pantalla multitáctil Pixel Sense de 12,5 pulgadas y la calidad habitual de toda la serie Surface con el chasis de aluminio y magnesio y un peso contenido en solo 1,1 kg.

Microsoft Surface Laptop Go 2, novedades

El mayor cambio llegará de los procesadores Intel Core de undécima generación, con versiones como el Core i5-1135G7 que además de mayores prestaciones en rendimiento de proceso, mejorará también la gráfica integrada y ofrecerá soporte para últimas normas de conectividad como Wi-Fi 6 o Bluetooth 5.2.

Vemos una selección de puertos similar al del modelo original, USB Tipo C y Tipo A, un conector para auriculares de 3,5 mm y el cargador propietario de Microsoft. También tendrá un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido, una webcam HD mejorada y -aunque no se ha citado- un teclado retroiluminado que no estaba en el original. Su autonomía se elevará a 13,5 horas.

Se espera que Microsoft venda varias configuraciones aumentando memoria y almacenamiento, hasta 8 Gbytes de RAM y SSD de 256 Gbytes. El Microsoft Surface Laptop Go 2 estrenará una nueva combinación de acabados de color que se añadirán a los actuales ‘Platinum, Ice Blue y Sandstone’. Se entregará con Windows 11 instalado de serie y la apuesta del precio contenido se concretará en unos 650 dólares.

Teniendo en cuenta que el minorista aceptará pedidos desde el 2 de junio, no debe tardar mucho Microsoft en anunciar un ultraportátil renovado que servirá para competir con los Chromebooks de Google.