Spotify descuida un certificado SSL... y la lía

Las «caídas» temporales de los servicios son algo relativamente habitual. Spotify, Google, Facebook… prácticamente todos los servicios online han tenido que esgrimir que su compromiso de permanencia online es del 99,99% del tiempo, con un modesto pero muy recurrente 0,01% del tiempo para justificar dichas caídas. Dicho de otra manera, que un servicio experimente un disrupción de servicio temporal es algo comprensible y no especialmente noticiable.

Pero hay excepciones que sí que nos llaman la atención, pues son un recordatorio de lo importante que resultan determinadas gestiones y operaciones que pueden parecer anodinas. Algo que sirve tanto a quienes experimentan sus consecuencias como a responsables de tareas similares para evitar que sucesos así se repitan. Y, de paso, también nos señala que la gestión de la compañía afectada, en este caso Spotify, tiene algunas lagunas.

Si eres usuario de Spotify y sueles emplear el servicio para escuchar podcasts es posible que entre la noche de ayer y esta mañana hayas tenido problemas para acceder a algunos de estos contenidos. En concreto los podcasts afectados son los que emplean Megaphone, una plataforma de publicación de podcasts adquirida por Spotify en 2020 y que permite a los creadores distribuir y monetizar sus contenidos, que se distribuyen no solo en Spotify, también a través de otros servicios.

El problema, que ya ha sido solucionado, es que según podemos leer en The Verge la compañía olvidó renovar un certificado SSL necesario para el normal funcionamiento del servicio. Una vez caducado el mismo, a las dos de la madrugada (hora española peninsular), la compañía todavía tardó una horas en efectuar la renovación, de modo que tuvieron que pasar alrededor de ocho horas hasta que tanto las funciones para publicar y gestionar los podcasts como la posibilidad de descargarlos volvió a funcionar con normalidad.

Durante dichas horas, los usuarios de Spotify y del resto de servicios conectados a Megaphone no pudieron descargar los contenidos, lo que se puede haber traducido en pérdidas de audiencia y económicas para sus creadores, que han observado con cierta sorpresa el incomprensible (aunque no inédito, eso también hay que decirlo) descuido de no haber renovado el certificado, ya fuera de manera automática o manual, para lo que cabría esperar que el responsable tuviera algún tipo de recordatorio.

Los podcasts son un elemento clave para Spotify, al punto de que parece que dedica más esfuerzo e inversión a los mismos que al contenido musical, razón de ser original del servicio. Una estrategia legítima y comprensible, pero que hace que resulte todavía más sorprendente que, por un despiste como este, la disponibilidad de estos se haya visto afectada.