El Surface Laptop Go ha sido, sin duda, una de las grandes sorpresas de Microsoft. Con este portátil, el gigante de Redmond apostó por un enfoque muy interesante: crear un equipo ligero que mantuviera los valores de la serie Surface pero que, al mismo tiempo, fuese asequible, seguro, fiable y potente. Su precio ya era interesante en su lanzamiento, y ahora que está rebajado temporalmente (hasta el 6 de enero) por la campaña de ofertas de Navidad de Microsoft, resulta todavía más atractivo.

Con todas esas claves, el objetivo de Microsoft con el Surface Laptop Go estaba claro. El gigante de Redmond quiso democratizar la serie Surface y llevarla a un mayor número de consumidores. Ya sabéis lo importante que es el precio para muchos usuarios a la hora de comprar un nuevo equipo, y cómo este puede acabar actuando como una barrera infranqueable en ciertas situaciones.

El Surface Laptop Go hizo que el precio dejase de ser un problema, ya que se situó en un rango de precios muy concurrido y muy popular, y lo mejor de todo es que lo hizo sin renunciar a nada de lo que caracteriza a la serie Surface. Incluso en su configuración base, el Surface Laptop Go cuenta con unas especificaciones lo bastante buenas como para asegurar una buena experiencia de uso en la mayoría de los casos, algo que ya os comentamos en su momento cuando se produjo su presentación oficial, y en su configuración más avanzada es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno.

Esas eran las conclusiones que podíamos sacar al ver sus especificaciones sobre el papel, ¿pero qué experiencia de uso es capaz de ofrecer el Surface Laptop Go? Hoy, gracias a Microsoft España, que nos ha prestado una unidad para su análisis, puedo responderos a esa pregunta. Como siempre, os invito a que os pongáis cómodos, ya que hay muchas cosas que leer, pero ya os adelanto que, por valor calidad-precio, el Surface Laptop Go es una excelente opción para regalar, o para regalarte, en estas navidades.

Surface Laptop Go: Primer contacto

El Surface Laptop Go es un portátil ultraligero que presenta un diseño muy cuidado y que se dirige, como anticipamos, al mercado de gama media económica. Es un equipo pensado para el consumidor medio que tiene un presupuesto ajustado, pero que quiere disfrutar las ventajas únicas que ofrece la serie Surface de Microsoft: calidad de construcción, fiabilidad, movilidad, autonomía, potencia, sostenibilidad y soporte.

Tengo que reconocer que me sorprendió mucho su calidad de construcción y lo ligero que resulta. El Surface Laptop Go tiene un precio base de 629 euros, aunque está disponible de forma temporal por 614 euros, una cifra muy económica que lo convierte, como ya hemos dicho, en un equipo asequible. Podríamos pensar que, para conseguir ese precio tan ajustado, Microsoft ha hecho sacrificios en la calidad de construcción del Surface Laptop Go, pero nada más lejos de la realidad, ya que el equipo está terminado en aluminio (la base es de plástico), un material premium que se deja notar al tacto desde el primer momento, y que lo convierte en uno de los ultraportátiles mejor acabados de su rango de precios.

La solidez que presenta el Surface Laptop Go es un claro ejemplo del buen trabajo que ha hecho Microsoft con este equipo, y su diseño minimalista con matices ligeramente redondeados lo convierte en un ultraportátil discreto y elegante que encaja con cualquier estilo, y que siempre queda bien. El logo de Microsoft, situado en la parte trasera, le da un toque de distinción que llama mucho la atención.

No hay duda de que el Surface Laptop Go es un equipo bien diseñado y bien construido, pero como hemos dicho al principio también es muy ligero, tanto que, de hecho, podemos considerarlo como uno de los ultraportátiles más ligeros que existen, ya que solo pesa 1,1 kilogramos. Esto quiere decir que podemos transportarlo con total comodidad. También podemos moverlo con una mano sin apenas esfuerzo, incluso con la pantalla abierta. Esto, unido a su tamaño compacto (278,18 mm × 205,67 mm × 15,69 mm) le permite ofrecer una movilidad sobresaliente.

La movilidad representa, hoy más que nunca, un valor fundamental, y el Surface Laptop Go ha sabido hacerlo suyo sin esfuerzo. Piensa, por ejemplo, en lo cómodo que te será llevar el Surface Laptop Go a la escuela o al trabajo, o en lo a gusto que estarás en la cama o en el sofá con este ultraportátil colocado en tu regazo, mientras disfrutas de tu serie o de tu película favorita. El Surface Laptop Go podrá ir siempre contigo sin que ello suponga una carga para ti, gracias a esa fantástica movilidad de la que hace gala.

A nivel de hardware, el Surface Laptop Go que hemos probado está configurado con un procesador Intel Core i5-1035G1, un chip de bajo consumo que se encuadra dentro de la serie Ice Lake de Intel, y que está fabricado en proceso de 10 nm+. Utiliza la arquitectura Sunny Cove, lo que significa que ofrece un mayor IPC que la serie Comet Lake-U, y tiene una configuración de cuatro núcleos y ocho hilos a 1 GHz-3,6 GHz, modo normal y turbo. Su GPU es una solución integrada Intel UHD, basada en la arquitectura Gen11, que cuenta con 32 unidades de ejecución capaces de funcionar a 1,1 GHz de frecuencia máxima. Es compatible con DirectX 12 en su nivel 12_1.

Este procesador es toda una garantía, ya que gracias a su alto IPC nos garantiza una buena experiencia de uso con cualquier aplicación actual, y su capacidad para trabajar con ocho hilos de forma simultánea nos permitirá disfrutar de un buen rendimiento incluso bajo multitarea intensiva, y con aplicaciones o herramientas que requieran de un elevado grado de paralelización. Por otro lado, su GPU integrada tiene potencia más que suficiente para reproducir contenidos multimedia en alta resolución y puede, incluso, mover algunos juegos.

El modelo que hemos probado está equipado con 8 GB de memoria LPDDR4X, capacidad más que suficiente para afrontar escenarios multitarea y para asegurar, además, una larga vida útil. Recordad que, para mover Windows 10, es recomendable contar con 4 GB de RAM, mientras que con Windows 11 es recomendable contar al menos con 8 GB de RAM. El Surface Laptop Go que hemos probado cumple sin problema con esos requisitos recomendados, y está acompañado de una unidad SSD PCIE de 256 GB, lo que significa que no nos quedaremos sin espacio fácilmente.

Echando un vistazo a la pantalla, nos encontramos con una panel PixelSense de 12,4 pulgadas de tipo táctil, con una resolución de 1.536 x 1.024 píxeles y formato de 3:2. Este formato es, como sabrán nuestros lectores habituales, ideal para trabajar, pero también se adapta muy bien a la reproducción de contenidos multimedia, y a la navegación web. En el marco superior de la pantalla tenemos una cámara HD, acompañada de dos micrófonos de campo lejano con calidad de estudio. Esto quiere decir que el Surface Laptop Go viene con todo lo que necesitamos para hacer videollamadas.

Las opciones de conectividad inalámbrica que trae el Surface Laptop Go rayan a un gran nivel, ya que cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5. Por lo que respecta a las conexiones alámbricas, este equipo dispone de un puerto USB Type-C, un puerto USB Type-A, un conector jack de 3,5 mm para auriculares y un puerto Surface Connect. El sistema operativo que trae por defecto es Windows 10 S, pero podemos actualizarlo a Windows 11 sin problema. La versión que hemos recibido ya venía actualizada a Windows 11, así que he utilizado dicho sistema operativo para el análisis.

Como viene siendo habitual en la serie Surface, Microsoft ha hecho un excelente trabajo con el teclado del Surface Laptop Go. Es algo que se deja notar a simple vista en detalles como el tamaño de las teclas, la terminación ligeramente cóncava (curvada hacia dentro) de cada tecla y en el espacio que hay entre ellas. La almohadilla táctil no se queda atrás ya que, como podemos ver en las imágenes que adjuntamos en el análisis, tiene un tamaño bastante grande, y se sitúa en posición central, justo debajo del teclado.

Surface Laptop Go: Un equipo perfecto para las aventuras de tu día a día

Nada más encender el Surface Laptop Go, nos encontramos con una pantalla de gran calidad que destaca por sus ángulos de visión, perfectos en 178 grados, su buena reproducción de colores (95% del espacio sRGB) y su nitidez. Su tamaño es de 12,4 pulgadas, pero gracias al formato 3:2 ofrece un mayor espacio en vertical, lo que mejora considerablemente la experiencia de uso, especialmente cuando tenemos que redactar textos, o cuando estamos navegando por Internet.

Tenía mis dudas, la verdad. Un panel de 12,4 pulgadas parece, a priori, un tamaño demasiado justo si vamos a trabajar durante varias horas, pero Microsoft ha resuelto a la perfección este problema gracias a la calidad del panel PixelSense, y al uso del formato 3:2. Como anticipamos, dicho formato nos da más espacio en vertical, y esto se deja notar. En mi caso, que paso mucho tiempo escribiendo textos en una única ventana o aplicación, este formato ha marcado una diferencia enorme.

La calidad de imagen que ofrece el Surface Laptop Go está claramente por encima de lo que encontramos, normalmente, en equipos situados dentro de su mismo rango de precios, y esto le confiere un gran valor. No debemos olvidarnos de que, además, dicha pantalla es táctil, y que podemos, por tanto, interactuar con ella de forma directa utilizando nuestros dedos. En ciertas situaciones, esto resulta muy útil, ya que nos permite agilizar ciertas tareas y simplificar determinadas acciones.

El Surface Laptop Go tiene una de las mejores pantallas de su categoría y rango de precios, ¿pero qué hay del rendimiento? El modelo que hemos probado viene con un Intel Core i5-1035G1, un procesador de bajo consumo que destaca por ofrecer un buen rendimiento por vatio consumido. No es casualidad que Microsoft haya elegido ese procesador para impulsar el Surface Laptop Go, ya que con él ha logrado alcanzar un equilibrio casi perfecto en términos de rendimiento, movilidad y autonomía.

Para entender lo que acabamos de decir, tenemos que profundizar un poco en el plano técnico. El Intel Core i5-1035G1 es un chip que tiene un TDP de solo 15 vatios, lo que quiere decir que presenta un consumo muy reducido y que tiene un funcionamiento muy fresco. Esto tiene consecuencias muy positivas, ya que implica que Microsoft no ha tenido que montar un sistema de refrigeración voluminoso y ruidoso, y que el consumo de batería está afinado para conseguir una elevada autonomía.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Intel Core i5-1035G1 utiliza un modo turbo que escala en función de la carga de trabajo, lo que permite gestionar de una manera más eficiente el consumo y adecuarlo en tiempo real en cada situación. Así, si ejecutamos una tarea que solo requiera de un paralelizado en dos hilos, el procesador priorizará la frecuencia de trabajo para conseguir un buen rendimiento, mientras que si abrimos una aplicación que deba paralelizarse en ocho hilos, la distribuirá entre todos sus núcleos y afinará la frecuencia de trabajo a la baja para mantener un consumo, y unas temperaturas, óptimas.

Como habíamos anticipado, el Intel Core i5-1035G1 ofrece un rendimiento muy bueno tanto en monohilo como en multihilo. Sus resultados en Cinebench R23 así lo confirman, ya que en dicha prueba ha obtenido una puntuación de 785 puntos en monohilo y 2.539 puntos en multihilo. Su GPU integrada soporta las últimas tecnologías del mercado, y ofrece un buen valor en relación potencia-consumo. No puede con juegos exigentes, pero nos permitirá disfrutar de una rica experiencia en multimedia, y de juegos más modestos, como el popular League of Legends, por ejemplo.

Desde que hacemos el primer clic nos encontramos con una respuesta ágil, y una fluidez total, por parte del Surface Laptop Go. Esto nos anima a seguir utilizándolo, a pedirle cada vez un poco más, y gracias a su SSD y a sus 8 GB de memoria RAM, el equipo no se ahoga en ningún momento. Podemos tener varias pestañas abiertas en Chrome, nuestra música favorita sonando en segundo plano y un editor de textos en primer plano, y todo va como la seda.

Los tiempos de encendido y de apagado también son muy rápidos, gracias al SSD que integra, y la experiencia con el teclado es mucho mejor de lo que podríamos esperar en un equipo de solo 12,4 pulgadas. Esto es posible gracias a lo que os comenté en nuestro primer contacto: el tamaño de las teclas, la distancia entre ambas y esa ligera concavidad, tres claves a las que debemos unir un recorrido por pulsación de 1,3 mm. El proceso de adaptación al teclado que tuve que afrontar fue mínimo, y eso que en mi día a día utilizo uno mecánico.

La cámara frontal ofrece una buena calidad de imagen, y cumple sin problemas en videollamadas. Los micrófonos con calidad de estudio están un escalón por encima de aquella, y el sistema de sonido con dos altavoces Omnisonic con Dolby Audio ha superado totalmente mis expectativas, ya que consigue una calidad muy buena para un equipo tan compacto y ligero. Es importante recordar que la cámara no es compatible con Windows Hello, pero esto no es un problema importante, ya que el modelo que hemos probado incluye un lector de huellas dactilares integrado en la tecla de encendido.

Cuando trabajamos a plena carga, el Surface Laptop Go es capaz de responder sin problema, y su sistema de refrigeración está tan bien planteado que es capaz de mantener bajo control las temperaturas en todo momento, y con un nivel de ruido muy bajo. Esto es importante, ya que implica que podremos utilizarlo sin problemas en numerosos espacios sin molestar a nadie (bibliotecas, espacios de trabajo o incluso en el sofá con nuestra pareja dormida).

En términos de autonomía, he registrado un valor máximo de 11 horas y 15 minutos en la prueba dedicada de PCMark 10. No está nada mal, pero con una prueba real de uso el mejor valor que obtuve fue de unas diez horas, ajustando el brillo de la pantalla y priorizando la autonomía sobre el rendimiento. Es un resultado positivo, ya que significa que podremos completar una jornada completa de estudio, o de trabajo, sin tener que utilizar el cargador.

Como dijimos al principio del artículo, el Surface Laptop Go que he recibido venía ya actualizado a Windows 11. Solo tuve que seguir un sencillo proceso de configuración y listo, en cuestión de minutos lo tenía listo para empezare a utilizarlo. Os recuerdo que, durante toda su vida útil, este equipo recibirá actualizaciones de firmware y tendrá un soporte total por parte de Microsoft, lo que se traducirá en mejoras constantes a nivel de seguridad, estabilidad y rendimiento.

Notas finales: Diseño, rendimiento y movilidad en perfecta armonía

Equilibrar potencia, diseño y movilidad en un ultraportátil es complicado, pero hacerlo en un equipo de 12,4 pulgadas manteniendo un acabado premium, y un precio contenido, supone un desafío muy grande que solo está al alcance de unos pocos. Microsoft ha demostrado, con el Surface Laptop Go, que dicho desafío no le quedaba grande.

Con el Surface Laptop Go, Microsoft ha creado un ultraportátil de pequeño tamaño con un equilibrio casi perfecto, tanto en términos de potencia y de movilidad como de autonomía y precio, y encima lo ha convertido en un modelo conciencia medioambiental, ya que su eficiencia energética es muy alta, -cumple con los requisitos de la especificación ENERGY STAR en su versión 8.0– y su embalaje contiene un 40% de materiales reciclados, y es reciclable en un 94% de su peso.

Personalmente, lo que más me gusta del Surface Laptop Go no es solo ese equilibrio al que acabo de hacer referencia, sino el hecho de que ofrece una experiencia tan buena que, durante la mayor parte del tiempo que le he dedicado en este análisis, me ha hecho olvidar que estaba utilizando un equipo de 12,4 pulgadas. El formato 3:2, la calidad de su pantalla y la comodidad que ofrece su teclado son, sin duda, los principales «culpables».

Surface Laptop Go es un equipo que ofrece todo lo bueno de un ultraportátil compacto y de pequeño tamaño, pero que no nos obliga a renunciar a nada. No importa lo que queramos hacer con él, ni dónde queramos hacerlo, siempre disfrutaremos de un buen nivel de rendimiento, podremos utilizarlo durante horas sin que la batería sea un problema, y tendremos todo lo que necesitamos para afrontar con garantías cualquier tarea.

Personalmente, lo tengo muy claro, el Surface Laptop Go es uno de los mejores ultraportátiles compactos que he podido probar hasta el momento, y también es uno de los más atractivos en relación precio-prestaciones, sobre todo ahora que está disponible, de forma temporal, con un 15% de descuento (el modelo analizado pasa de costar 999 euros a quedar en 829 euros). Esta promoción forma parte de la campaña de ofertas de Navidad de Microsoft, y solo estará activa hasta el 6 de enero, así que tenedlo en cuenta.