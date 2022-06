GeForce NOW suma 25 nuevos juegos en junio

La marcha de GeForce NOW en lo referido al crecimiento de su catálogo es imparable. Como usuario del servicio desde sus primeros tiempos, he podido ver su evolución y esta es, sencillamente, espectacular. Además, y esto es algo que me parece especialmente importante, NVIDIA no se centra en un tipo de juego o en una categoría en particular, como podrían ser los títulos triple A. En su lugar, la oferta no solo es amplia, también es de lo más variada, desde grandes superproducciones hasta títulos independientes que han sabido ganarse el corazón del público.

Como ya sabrás, GeForce NOW es el servicio de juego en la nube de NVIDIA, gracias al cual puedes disfrutar de tus juegos a la máxima calidad y sin problemas de rendimiento desde cualquier dispositivo, independientemente de sus prestaciones. Ya sea a través de su cliente para Windows o para macOS o mediante su interfaz web, la ubicuidad de la red se convierte en la ubicuidad de tus juegos, siempre que cuentes con una conexión de alta velocidad.

Como cada jueves, NVIDIA ha anunciado los nuevos juegos que se suman a GeForce NOW, pero hoy además nos ha adelantado el resto de lanzamientos del mes, para un total de 25 títulos que se añadirán a lo largo de junio. Los primeros siete, que llegan esta semana, son los siguientes:

LEAP (Nuevo en Steam)

Souldiers (Nuevo en Steam)

Twilight Wars: Declassified (Nuevo en Steam)

ABRISS – build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director’s Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

Por otra parte, este mes se celebra ¡el Festival Warhammer de Games Workshop, y GeForce NOW se suma a la celebración añadiendo los siguientes títulos de la franquicia:

Y la actualización del catálogo de GeForce NOW de junio se completa con estos juegos:

Como puedes comprobar, y tal y como indicaba al principio, el crecimiento del catálogo de GeForce NOW es más que notable.

GeForce NOW y God of War

Por otra parte, las ediciones de Steam y de Epic Games Store de God of War saldrán de GeForce NOW el próximo 1 de julio. Sin embargo, si ya lo tienes o quieres hacerte con él para jugarlo a través de la plataforma, tenemos buenas noticias, ya que podrás seguir haciéndolo pasado dicho plazo, siempre y cuando lo hayas empleado al menos una vez en GeForce NOW antes de dicha fecha.

Así, si es tu caso, asegúrate de abrir el juego y llegar hasta el menú principal del mismo. De este modo, el juego se mantendrá en tu lista de GeForce NOW de manera permanente, y podrás jugarlo siempre que lo desees.