A comienzos del mes pasado, Geoff Keighley nos sorprendía con el anuncio de que el Summer Game Fest volvería de nuevo este año, aprovechando la ausencia de la celebración del E3 2022. Sin embargo, más allá del marco del verano, el conocido presentador no nos ofreció ningún detalle. Algo que finalmente ha cambiado, con el anuncio de la fecha oficial de este evento, que tomará lugar el próximo jueves 9 de junio.

Con Keighley a la cabeza de todo el evento, se espera que este año contemos con numerosos anuncios de juegos, estrenos mundiales y algunas nuevas miradas a algunos de los próximos lanzamientos de este año y el siguiente. Además, esta presentación irá seguida de la celebración del Day of the Devs: Summer Game Fest Edition, en el que se terminará de completar los estrenos de la escena del videojuego con un poco especial para los juegos independientes.

Unos eventos que podremos seguir en directo a través de las principales plataformas de retransmisión y redes sociales como YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, o la propia web oficial del evento.

We Have A Date!

Don’t miss #SummerGameFest streaming live on Thursday, June 9 at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.

I’m hosting a live cross-industry showcase. Game announcements, reveals + Day of the Devs.

Lots of events coming in June, keep checking https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/NCfvdjNMXk

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 5, 2022