Creative Zen Hybrid, análisis: Comodidad y autonomía por bandera

El pasado mes de mayo se produjo la presentación de los Creative Zen Hybrid, unos auriculares de gama media premium con los que la compañía singapurense reforzaba su apuesta por crear valor introduciendo tecnologías avanzadas que mejoran la experiencia de uso, como la cancelación de ruido híbrida, el modo ambiente y el sistema de sonido holográfico SXFi, que genera un efecto envolvente que, en ciertas situaciones y con determinados contenidos, puede ser muy atractivo.

La propuesta de Creative con los Zen Hybrid era interesante, sobre todo porque, al final, estamos ante unos auriculares que, tanto por prestaciones como por diseño y calidad de acabados, pueden llegar a encuadrarse perfectamente en una gama superior a la que les correspondería por rango de precios. Con todo, para saber si realmente están a la altura de las expectativas que han creado es necesario probarlos, y gracias a Creative hemos podido hacerlo.

Durante varios días hemos tenido en nuestras manos los Creative Zen Hybrid, y hemos podido someterlos a una amplia batería de pruebas en diferentes dispositivos y equipos, utilizando tanto la opción de conectividad vía Bluetooth como la alternativa cableada a través del clásico jack de 3,5 mm, y hoy por fin estamos listos para contaros cómo ha sido nuestra experiencia. Antes de empezar os invito a poneros cómodos, ya que tenemos muchas cosas que contaros.

Creative Zen Hybrid: Primer contacto y análisis externo

Los Creative Zen Hybrid tienen un diseño clásico con líneas redondeadas y utilizan una combinación de colores muy acertada. Como podemos ver en las imágenes que acompañan al análisis, están terminados en color blanco con detalles en gris, lo que genera un contraste atractivo, y las letras están serigrafiadas en color cobrizo, lo que añade un toque de distinción y viene a ser la guinda al pastel para un diseño que encaja con cualquier estilo. Buen trabajo por parte de Creative en este sentido, aunque creo que habría estado bien ofrecer otro color más oscuro como opción.

Nada más sacar los Creative Zen Hybrid de la caja nos sorprende su alto grado de flexibilidad. Gracias a la excelente movilidad que tiene en la zona de las orejeras podemos rotarlas y plegarlas hacia el interior, lo que hace que ocupen menos espacio y que los auriculares sean mucho más fáciles de guardar y de transportar. Esto puede resultar especialmente útil cuando no vamos a utilizarlos durante un tiempo y no queremos llevarlos al cuello o en las manos.

Al principio esa alta flexibilidad puede dejarnos una sensación un poco extraña, y es normal, ya que nos acabamos preguntando si no afectará al ajuste y a la ergonomía, pero en cuanto nos los ponemos en la cabeza esa sensación desaparece, ya que nos damos cuenta al instante de lo cómodos que son, y de la fantástica ergonomía que presentan.

Los Creative Zen Hybrid están construidos con una diadema ajustable de acero reforzado, lo que se traduce en una solidez estructural de primera y en un excelente ajuste. Son de tipo supraaurales, lo que significa que se apoyan sobre la oreja, pero la cubren por completo y logran aislarnos sin problema del exterior, están acolchados tanto en la zona de la diadema como en las orejeras y revestidos de cuero sintético. Este material tiene un tacto muy suave, y es muy fácil de limpiar.

Podemos utilizar los Creative Zen Hybrid tanto a través de la conexión Bluetooth como mediante el conector jack de 3,5 mm incluido. Si optamos por la primera opción, podemos utilizar la aplicación dedicada para disfrutar del sonido holográfico de Creative, conocido como Super X-FI. Esta tecnología genera un efecto de sonido envolvente que funciona de maravilla con determinados contenidos, aunque como veremos más adelante no termina de encajar del todo bien con ciertas canciones, y en este caso su uso se limita a aquellos temas que tengamos descargados en nuestro dispositivo móvil, es decir, no funciona con contenidos en streaming, como Youtube, Netflix o Spotify, entre otras.

La inclusión del cable jack de 3,5 mm ha sido, en mi modesta opinión, todo un acierto por parte de Creative, ya que dicho conector es un estándar que garantiza una compatibilidad prácticamente universal. Gracias al veterano jack de 3,5 mm podemos conector los Creative Zen Hybrid a una gran cantidad de dispositivos y de sistemas, y disfrutaremos de un funcionamiento de tipo «plug and play», es decir, conectar y utilizar, sin tener que entrar en complicadas configuraciones.

En una de las orejeras se integran el botón de control de volumen, el conector para el jack de 3,5 mm, el botón del sistema de cancelación de ruido y el botón de encendido del sistema de vinculación vía Bluetooth, que puede funcionar también como para controlar las llamadas y la reproducción, y para activar Siri o Google Assistant. Así, por ejemplo, si hacemos una pulsación breve de ese botón podemos contestar una llamada o colgarla, y si lo mantenemos pulsado dos segundos podemos rechazar una llamada entrante. Esa misma acción realizada durante una llamada la transferirá al dispositivo al que estén conectados los Creative Zen Hybrid.

Creative Zen Hybrid: Especificaciones

Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.0. Pueden funcionar de forma cableada mediante cable jack de 3,5 mm incluido.

Diadema construida en acero con revestimiento de plástico. Acolchado en la base de la diadema y en las orejeras, y recubrimiento en piel sintética suave.

Orejeras de tipo supraaural con un diseño ergonómico y flexible. Podemos doblarlas y girarlas para hacer que ocupen menos espacio.

Transductores de neodimio de 40 mm.

Frecuencia de respuesta: 20-20.000 Hz.

Códecs de sonido: AAC y SBC.

Rango de alcance del Bluetooth: hasta 10 metros.

Autonomía de hasta 37 horas por cada carga de batería (27 horas con ANC activado).

Creative promete hasta cinco horas de autonomía con solo cinco minutos de carga.

Cancelación de ruido ANC híbrida con dos micrófonos en cada auricular que pueden eliminar hasta un 95% del ruido ambiental.

Modo ambiental para cuando no queremos aislarnos de lo que nos rodea. Este modo deja entrar el sonido del exterior, lo que resulta ideal para cuando tenemos que estar atentos al entorno.

Micrófono con cancelación de ruido integrado.

Compatible con el sonido holográfico de Creative a través de la aplicación gratuita SXFI.

Tiempo total de recarga: entre 2 y 3 horas.

Compatible con Siri y Google Assistant.

Indicador luminoso de estado de la batería y de la vinculación bajo Bluetooth.

Compatibilidad universal gracias al conector jack de 3,5 mm.

Precio: 109,99 euros. Disponible en precompra, los primeros envíos se realizarán a partir del 1 de julio.

Creative Zen Hybrid: Experiencia de uso

Como os he dicho al hablar de mi primer contacto con los Creative Zen Hybrid, la verdad es que ese diseño tan flexible en las orejeras, y la posibilidad de plegarlas y de rotarlas, me generó algunas dudas sobre el ajuste y la comodidad que podían llegar a ofrecer estos auriculares, pero nada más ponérmelos respiré aliviado. Tienen un ajuste perfecto, tanto que consiguen una buena sujeción pero sin llegar a molestar, ni siquiera con las gafas puestas.

Los Creative Zen Hybrid son muy cómodos, y también muy ligeros. Las sensaciones que transmiten cuando los llevamos puestos son muy buenas, y gracias a su acolchado y a la suavidad de la piel no tendremos la más mínima molestia ni siquiera tras varias horas de uso. Esto, unido a su autonomía y a las funciones avanzadas que incluyen, los convierten en unos compañeros de aventuras muy recomendables.

En líneas generales la ergonomía y la comodidad que ofrecen los Creative Zen Hybrid es simplemente sobresaliente, y lo mismo puedo decir del ajuste de las orejeras y del aislamiento que estas consiguen, ¿pero qué hay del sonido? No os hago esperar, vamos a descubrirlo.

Para empezar la ronda de pruebas utilicé primero la conexión Bluetooth, concretamente con un iPhone 8 Plus donde ya tengo descargada la aplicación dedicada SXFI de artículos anteriores, y mi perfil personalizado. La vinculación fue muy sencilla, pulsé el botón dedicado del auricular hasta que se activó la iluminación blanca y roja, seleccioné los Creative Zen Hybrid en la lista de dispositivos a través de mi iPhone 8 Plus y listo.

La calidad de sonido que ofrecen estos auriculares en modo Bluetooth y con el sonido holográfico desactivado es realmente buena. Destaca la excelente separación de instrumentos que realiza y la nitidez con la que suenan, así como los agudos y los medios, pero en esta ocasión he notado que a los Creative Zen Hybrid les falta pegada en los bajos. En algunos temas no resulta tan evidente, pero en otros es imposible pasarlo por alto.

Entre las canciones que he utilizado en mis pruebas se encuentran temas más tranquilos como «Gotta Lot of Love» de «Mama Earth» o «Right Back to You» de «Electric Youth», y también otras más fuertes e intensas, como «Hold The Line Theme II», una versión «metal» de uno de los temas más populares de «Mass Effect 3», y «Archetype» de «Fear Factory». En las primeras esa falta de potencia en los bajos era menos perceptible, pero en las otras dos canciones resultaba evidente.

Con todo, y haciendo una valoración media, los Creative Zen Hybrid ofrecen una calidad de sonido notable y cubrirán sin problemas las necesidades de la mayoría de los usuarios medios. Activar el sonido holográfico tiene, como esperaba, un efecto positivo en algunos temas, de hecho «Gotta Lot of Love» de «Mama Earth» sonó de maravilla y se convirtió en una experiencia casi totalmente nueva, pero en «Archetype» de «Fear Factory» tenía el efecto contrario. Normalmente, en las canciones más movidas, rápidas e intensas es mejor tener el sonido holográfico desactivado.

Posteriormente conecté los Creative Zen Hybrid al PC utilizando el jack de 3,5 mm, y reproduje las mismas canciones que había utilizado en mi iPhone 8 Plus. Los Creative Zen Hybrid hicieron un excelente trabajo funcionando bajo este viejo conector analógico. La calidad del sonido estéreo habría sido perfecta de no ser porque se produjo, de nuevo, esa falta de pegada en los graves que os he comentado anteriormente.

La integración con el smartphone está la altura de lo esperado, y tanto las funciones de control de las llamadas como la calidad del micrófono rayan a un buen nivel. El modo ambiente funciona a la perfección y marca una diferencia real, lo que lo convierte en un claro valor añadido. Lo mismo puedo decir del sistema de cancelación de ruido híbrido, que cumplió con mis expectativas tanto en exteriores como en interiores. Así, por ejemplo, pude llevarlos por la calle sin percibir ningún tipo de ruido molesto, y utilizarlos en el comedor mientras mi pareja veía una película con el volumen alto sin tener que disparar el volumen de los auriculares.

En cuanto a la autonomía, los Creative Zen Hybrid tienen un valor máximo de 27 horas con cancelación de ruido activada o 37 horas con dicha tecnología desactivada. Es importante tener en cuenta que esos valores son máximos en el mejor escenario posible, y que al final el resultado que obtengamos puede variar en función de muchas cosas, como por ejemplo el nivel del volumen, la tecnología de sonido que utilicemos y las interacciones que tengamos con los auriculares.

Puedo confirmar que el aviso de carga baja no me saltó hasta tres días después de empezar a utilizar los Creative Zen Hybrid. Por otro lado, el valor de cinco horas por cinco minutos de carga es una estimación máxima que no he sido capaz de reproducir, probablemente porque, como he dicho, la autonomía puede variar mucho en función de algo tan simple como el volumen y las condiciones ambientales. No obstante, sí que pude conseguir alrededor de tres horas de autonomía con unos diez minutos de carga, un dato que obviamente es muy positivo.

Notas finales: Una opción a tener en cuenta

Los Creative Zen Hybrid son un claro ejemplo de trabajo bien hecho, tanto en términos de diseño como de ergonomía y de calidad de construcción. Son muy cómodos, ofrecen un ajuste perfecto y no llegan a ser molestos en ningún momento, ni siquiera tras varias horas de uso continuado, y si llevas gafas no tienes nada que temer, ya que el tacto de las orejeras y su acolchado harán que te olvides de que los llevas puestos.

La calidad del sonido también raya a un buen nivel. Es limpio, separa correctamente cada instrumento y nos permite disfrutar de un espectro sonoro rico y sin aglutinaciones ni solapamientos incluso en canciones complicadas, aunque por desgracia tenemos unos bajos un pelín descafeinados. Con un poco más de «pegada» en los bajos los Creative Zen Hybrid habrían estado a otro nivel, pero esto no cambia el hecho de que, al final, su calidad de sonido es buena, como anticipamos.

En cuanto a las funciones avanzadas que integran los Creative Zen Hybrid destacan sin duda la cancelación de ruido y el modo ambiente, que cumplen a la perfección con lo que se espera de ellos. Lo mismo puedo decir de la autonomía, que si bien no llega a cumplir con los valores máximos estimados que da Creative son lo bastante buenos como para garantizar varios días de uso sin tener que preocuparnos por cargar los auriculares.

Creo que los Creative Zen Hybrid ofrecen un valor interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que podemos encontrar actualmente en el mercado dentro de su rango de precios y lo bien que funcionan tanto la cancelación de ruido como el modo ambiente. No son perfectos, y el sonido holográfico sigue teniendo margen de mejora, pero por valor calidad-precio son una opción a tener en cuenta.