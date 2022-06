Hoy, siete de junio, es un gran día para los jugadores de Minecraft, y es que es el día elegido por Mojang para liberar la esperada nueva versión, Minecraft 1.19 The Wild Update, pero además han aprovechado para cumplir algo que llevan anunciando desde principios de año, pero que hasta ahora no tenía fecha. Y es que hoy es el día a partir del cual ya no tendrás que elegir. ¿Elegir qué? Ahora te lo contamos, pero antes un repaso rápido a la nueva versión.

Disponible ya en el launcher oficial, aunque todavía no en los alternativo como MultiMC, ya podemos descargar e instalar Minecraft 1.19 y disfrutar de sus interesantes novedades, que recopilamos hace unos días y puedes encontrar aquí. Han pasado poco más de seis meses desde el debut de la versión 1.18, con la que llegó el subsuelo más profundo, hasta la capa -64, y con la 1.19 esos niveles tan profundos se poblarán con el bioma Deep Dark, las ancient cities y el más que esperado Warden.

En principio explorar entre las capas 0 y -64 será un gran desafío para los aventureros más osados, pero esta no es la única razón para descender hasta las entrañas de la Tierra. Y es que, como ya pudimos comprobar en la anterior actualización, la posibilidad de encontrar diamantes crece a medida que picamos más profundo. Así, si necesitamos diamantes en Minecraft 1.19, tendremos que exponernos a que el Warden se cruce en nuestro camino.

En lo referido a la superficie, Minecraft 1.19 nos trae al aliado, el nuevo bioma de manglar, el barro, las ranas y sus bloques luminosos, la barca con cofre y los esperados cuernos de cabra, ocho en total, cada uno de ellos con un sonido propio. No está nada mal, si bien es cierto que Mojang sigue sin ponerse del todo al día en lo referido a sus promesas. No entraré más en profundidad en este asunto porque ya lo planteé al repasar las novedades de esta nueva versión, pero creo que en este punto la compañía se encuentra en el momento adecuado para frenar un poco y ponerse al día.

Sea como fuere, repito que esto no es una crítica a esta actualización. Minecraft 1.19 trae novedades muy interesantes y, personalmente, estoy deseando que llegue el momento para poder dedicarle unas cuantas horas. Y sí, por si te lo preguntas, tengo muchas ganas de lanzarme a explorar el subsuelo en busca de las ancient citites.

Así, sí quieres descargar Minecraft 1.19 y empezar a jugar ya mismo, abre el launcher oficial (recuerda que todavía no ha llegado a los alternativos), ve al apartado de versiones para seleccionar Minecraft 1.19 creando una nueva instancia si lo consideras necesario, y cuando finalice la descarga de sus componentes ya podrás empezar a jugar de manera inmediata.

Minecraft Java y Bedrock para todos

Desde principios de año, Mojang empezó a informar a los jugadores de que, más adelante en 2022, los usuarios que tuvieran una de ambas versiones, Java o Bedrock, recibirían gratuitamente la otra. Y hoy, junto con el lanzamiento de la versión 1.19, ha sido el día elegido por la compañía para hacer ese anuncio realidad. De este modo, si hasta ahora tenías una de ambas (y si migraste tu cuenta de Mojang a Microsoft como te contamos), ya puedes disfrutar de ambas.

Y si todavía no tenías ni Minecraft Java ni Minecraft Bedrock, ya no tendrás que elegir qué versión comprar para Windows, ya que desde este momento se venden solo en un pack que incluye ambas, por el precio que hasta ahora tenía cada una de la versiones por separado. Dicho de otra manera, por el precio con el que antes podías comprar una de las dos versiones de Minecraft que puedes utilizar en Windows, ahora podrás hacerte con las dos.

Para comprobar que ya cuentas con el nuevo pack, llamado «Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC», accede a Microsoft Store (ya sea a través de la app de la tienda en Windows o a su versión web), busca Minecraft y elige este pack en los resultados que se mostrarán. Si ya cuentas con una de ambas versiones, deberá mostrarse que ya lo posees y, en consecuencia, ya debes poder instalarlo sin problemas en tu PC con Windows. Recuerda, eso sí, que si empleas macOS o Linux, seguirás teniendo que emplear la versión Java, pues Minecraft Bedrock solo es compatible con Windows 10 y Windows 11.

