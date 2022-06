Ampliando su oferta de periféricos gaming para adentrarse poco a poco en el mundo del streaming, la compañía española acaba de anunciar la llegada de su nueva lámpara Newskill Mythos, destinada a mejorar la iluminación de la pantalla y el escritorio, ayudándonos a mantener una setup más accesible a la parque cuidamos de nuestra salud visual.

Y es que gracias a su diseño horizontal de gran longitud, esta lampara se puede colocar de manera fácil y sencilla sobre cualquier monitor, proporcionando una iluminación general sin ocupar nada de espacio, permitiendo que puedas disponer de más periféricos o, simplemente, de un espacio más limpio para jugar o trabajar.



Fabricada en aleación de aluminio, y se configura cómodamente mediante control táctil. Disfruta de sus tres modos de iluminación LED diferentes, con tres temperaturas de color, para que tu vista no se resienta. Escoge entre blanco cálido 2900K, blanco natural 4200K y luz diurna 6500K, y disfruta de la iluminación que necesitas, sin reflejos en tu pantalla.

Gracias a su conector por USB y su funcionalidad plug and play, no tendremos más que conectarla a nuestro ordenador para comenzar a utilizarla. Además, gracias a sus controles integrados, no necesitaremos de la instalación de ningún tipo de software ni configuración adicional.

Disponibilidad y precio

Actualmente ya podemos encontrar la Newskill Mythos USB Screen Light disponible a través de la web oficial de la marca, bajo un precio de lanzamiento bastante comedido de tan sólo 39,95 euros. Además, siguiendo el modelo habitual de disponibilidad de los periféricos de la marca, próximamente también podremos encontrarla en otros distribuidores web locales como Amazon y PcComponentes, para los que mantendrá el mismo precio de venta.