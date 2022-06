Mozilla le ha perdido el respeto a Firefox

[Opinión] Mozilla sigue inmersa en su deriva identitaria en la que pesa más la ideología que la tecnología y aunque apoyar a las minorías que lo necesitan es lo correcto, siempre y cuando se haga de manera honesta, me encantaría ver cómo le ponen el mismo empeño en sacar a Firefox del agujero en el que lo han metido.

No, querido, lector, este no es un ataque a Firefox. En todo caso sería un ataque para Mozilla, aunque personalmente no comparto el simplificar una crítica calificándola como ataque. No lo es. Sin embargo, así se lo tomarán muchos, lo cual a mí me da exactamente igual, porque voy a seguir haciéndolo cuando lo crea conveniente.

Ocurre que entras en el sitio de Mozilla esperando encontrarte con alguna novedad en torno a sus productos, léase Firefox, y con lo que te topas es con un artículo que habla de cómo una cantante y compositora queer encuentra orgullo y alegría en la intersección de tecnología y música, otro que trata del redefiniendo el amor y la identidad…

No tengo nada en contra de esos contenidos, aunque mi impresión es que Mozilla se mueva cual veleta hacia donde sopla el viento y para la empresa, que no la fundación, se reducen a pura mercadotecnia con la que parecer más comprometidos de lo que están con la causa e intentar atraer usuarios así. Pero no les funciona.

Es por ello que me enerva el encontrarme con otros contenidos, que afortunadamente también los hay, tan descuidados que me causan un rechazo inmediato. Esa desidia con la que tratan su verdadero valor -que nunca ha sido el activismo- se muestra en artículos como este, en el que explican algo tan básico como configurar Firefox como su navegador predeterminado en Windows.

¿Qué tiene de malo un artículo así? Que no es reciente, sino de 2020, un refrito sin la más mínima consideración hacia su producto, Firefox, o hacia los usuarios. Primero, por no mostrar la nueva imagen de Firefox, que no es la misma que tenía en 2020, y segundo, por no aprovechar la oportunidad para enfocar el tutorial en Windows 11.

No es el único ejemplo. Un día después del anterior publicaban otro tutorial explicando cómo cambiar fácilmente de Chrome a Firefox que también parece un refrito de hace tiempo, aunque este no lo explicita. Pero basta con ver las capturas de macoS Catalina y Windows 7 para cerciorarse de ello. ¿Tan difícil era actualizar esos artículo con un mínimo de dedicación?

Habrá a quien le parezca un asunto menor e incluso un detalle sin importancia, pero a mí me da la sensación de que en Mozilla tienen la cabeza en otra parte, que no es el seguir mejorando Firefox para mantener la competencia al entorno de Chromium y derivados. Un problema, el de la pérdida del foco, que la compañía arrastra desde hace años.

Y conste que Firefox, a pesar de ir por detrás de Chromium y cía en prácticamente todo, funciona muy bien. No es un navegador que se mantenga solo por lo se que supone que representa, la Internet libre y demás pamplinas (eso que se lo crea quien quiera); o por lo que fue, la alternativa libre que le plantó cara a Internet Explorer y su reinado del terror.

No: Firefox funciona muy bien.

Puede que en rendimiento o soporte multimedia no alcance a Chrome, que el haber abandonado características tan elementales a día de hoy como las aplicaciones web le haya restado valedores, o que el despilfarro continuado de la dirección de Mozilla -y no lo digo porque la cúpula de una pretendida fundación sin ánimo de lucro y que trabaja por el bien de la humanidad cobre millones, mientras despide a sus empleados en lotes- desmerezca lo conseguido con Firefox.

Puede que todo eso haya influido en la caída de Firefox, y de hecho creo que así ha sucedido. Como lo ha hecho la omnipresencia de Google -la compañía que mantiene viva a Mozilla, para más señas- y su Chrome hasta en la sopa, lo que seguramente ha tenido una parte más destacada en el proceso de hundimiento si cabe. Y, aun con todo, Firefox es un excelente navegador, con sus cosas…

¿Entonces? Si Firefox es un excelente navegador ¿quiere decir eso que Mozilla no lo ha hecho tan mal? Evidentemente. Mozilla ha hecho muchas cosas muy mal, pero no todo, ni durante todo el tiempo. me resulta un poco patético intelectualmente tener que puntualizarlo expresamente, porque ni por esas va a haber quien haga por entenderlo, pero por intentarlo que no quede.

Lo que no puedo evitar preguntarme es cómo serían las cosas si en Mozilla lo hubiesen hecho todo moderadamente bien, sin los tremendos altibajos que han padecido. Y con respecto al tema del relato cultural, lo dicho: no se trata de menospreciarlo porque sí. Es que no tiene sentido. Es como si en MC nos dedicásemos a denunciar las desigualdades del mundo. Sin duda, sería loable, pero no seríamos un medio tecnológico.

Por no repetir lo mencionado: no engañan a nadie, y es que el tufo a oportunismo se huele de lejos. Por eso desearía que se volcasen más con la tecnología -con excepciones, las sucesivas versiones de Firefox son, en comparación a lo que ofrece la competencia, como un fantasma que pasa sin pena ni gloria- que en la ideología, porque si Mozilla quiere cambiar o ayudar a cambiar algo, será a base de tecnología, no de ideología.

De hecho, no es incompatible lo uno con lo otro. Todas las grandes empresas estadounidenses se han subido al carro de la defensa de los derechos civiles, y no por ello han dejado de lado el cuidado por sus productos y servicios, que a fin de cuentas, son la base de su negocio. Ojo, airado fan de Mozilla y Firefox, o de Mozilla Firefox, tanto monta: podría hacer un listado de despropósitos difícilmente justificables. Quizás algún día lo haga.

Porque los arrebatos que me dan, no son por odio hacia Mozilla, aunque considero que una limpieza a fondo de su cúpula directiva sería lo mejor que podría pasarle al proyecto. Estos arrebatos son pena por Firefox. Y para que no se diga, lo próximo que escriba sobre el navegador, será en positivo. Lo prometo.