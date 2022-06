Microsoft bloquea la descarga de Windows desde Rusia

Microsoft fue una de las primeras tecnológicas en sumarse, allá por principios de marzo, a la toma de medidas contra Rusia en represalia por su agresión a Ucrania. Primero suspendió sus ventas en el país, tanto en el segmento profesional como en el de consumo e incluso en el de juegos, y más recientemente anunció el despido de gran parte de su plantilla en Rusia, lo que podemos interpretar como que en Redmond no piensan que el conflicto vaya a solucionarse a corto plazo.

Con el paso de los meses, eso sí, parecía que Microsoft ya había tomado todas las medidas con respecto al acceso desde Rusia a sus productos y servicios, por lo que ha sido una sorpresa comprobar que no, que todavía se guardaban al menos un golpe de efecto, y que además ha sido asestado sin previo aviso. Y es que, según podemos leer en Gizchina, Microsoft ha bloqueado las descargas de Windows 10 y Windows 11 desde Rusia para todos sus usuarios.

Desde la entrada en vigor del bloqueo, los usuarios rusos no pueden descargar las imágenes ISO de Windows, y también se impide la descarga de Media Creation Tool, la herramienta de maquetación de instalaciones de Windows personalizadas para su posterior despliegue. Ahora, cuando un usuario intenta descargar cualquiera de estos recursos desde la web de Microsoft, se muestra un mensaje de error del tipo 404 (página no encontrada), que no se produce al intentar acceder desde cualquier otra geografía.

El bloqueo, según han comprobado algunos medios, no se circunscribe a algunos proveedores de acceso local a Internet en particular, lo que nos invita a pensar que se haya establecido en la propia red de servidores de Microsoft. Y para una medida de este tipo parece lo más sensato, pues probablemente, de haber recibido alguna petición en este sentido, los operadores rusos quizá se habrían resistido a colaborar en este bloqueo.

Hablamos, no obstante, de una medida de alcance limitado, y seguro que nada más empezar a leer la noticia ya has pensado en las múltiples vías que podrán emplear los ciudadanos rusos para eludir este bloqueo por parte de Microsoft. Desde utilizar una VPN para falsear la ubicación física hasta recurrir a repositorios no oficiales y servicios peer to peer, podemos dar por sentado que el alcance de esta medida de Microsoft será un tanto limitado.

No obstante, no es menos cierto que las empresas no se pueden quedar con los brazos cruzados ante este tipo de situaciones. No me cabe la menor duda de que en Microsoft son conscientes del limitado alcance de esta medida, pero aún así, es un elemento más que se suma a la reclamación, por parte de la comunidad internacional, para que Rusia deponga de una vez su actitud.