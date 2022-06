Consigue Flashback gratis en Good Old Games

Good Old Games sigue celebrando su temporada de ofertas, y desde hoy y hasta el 24 de junio ofrece Flashback gratis. Como sabrán muchos de nuestros lectores este juego es el sucesor espiritual de Another World, tiene una estética «cyberpunk» muy marcada y ofrece una experiencia verdaderamente única.

Está claro que el tiempo no ha pasado en balde, y que se le notan los años, pero no todos los días podemos conseguir Flashback gratis y sin ningún tipo de DRM. Para hacernos con él solo tenemos que entrar en este enlace y reclamarlo. Si todavía no tenéis una cuenta en Good Old Games tendréis que crear una, pero es muy sencillo y no os llevará más de un minuto.

Su precio normal es de 9,99 euros, así que es un buen regalo. Cuando termine esta promoción Good old Games ofrecerá otro juego más de forma gratuita desde el 24 hasta el 27 de junio, así que no os olvidéis de pasar por la tienda para descubrir qué sorpresa nos tienen preparada.

Requisitos mínimos de Flashback