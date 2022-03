Rusia ya no tiene mercado de consolas

Unos más rápido y otros menos, pero parece que el cordón sanitario alrededor de Rusia como respuesta a su agresión a Ucrania no deja de sumar nombres relevantes. En algunos casos por iniciativa propia, en otros debido a múltiples presiones, pero el caso es que a medida que pasan los días desde el inicio de la guerra, vemos como más nombres se van sumando al colectivo de empresas que abandonan territorio ruso para hacer sentir más la ausencia internacional en el país.

¿Recuerdas que hace unos días hablamos de cómo el mundo del gaming iba respondiendo a las acciones de Rusia contra Ucrania? Pues hoy se ha completado un hito bastante importante al respecto. Y es que, según podemos leer en The Verge, las tres principales consolas del mercado, PlayStation 5, Xbox Series S|X y Nintendo Switch ya no están disponibles en Rusia. Sí, quedará algo de stock dentro del país y evidentemente existe el mercado de segunda mano, pero Sony, Microsoft y Nintendo no harán llegar más unidades nuevas a Rusia.

Por orden de reacción, Microsoft fue la primera en cortar puentes con Rusia, y aunque el grueso de dicha medida recae sobre su software y sus servicios, todo su negocio de juegos también se ve afectado por la medida. Posteriormente Sony anunció el pasado miércoles que había «suspendido todos los envíos de software y hardware… y las operaciones de PlayStation Store en Rusia«. Nintendo, por su parte, ya había deshabilitado la tienda electrónica de juegos, y ahora ha afirmado que ha decidido «suspender el envío de todos los productos de Nintendo a Rusia en el futuro previsible«.

En días anteriores ya se habían producido movimientos similares por parte de las dos compañías. Por ejemplo, las redes sociales se hicieron eco de que el lanzamiento de Gran Turismo 7, uno de los títulos más esperados de PlayStation 5 no había llegado a Rusia. Sony, finalmente, confirmó que no estaba previsto su lanzamiento en el país, poco antes de informar sobre el resto de medidas que adoptaba en el contexto actual.

Nintendo, por su parte, desactivo la tienda electrónica de juegos para los clientes rusos, si bien la razón de ello fue «debido al hecho de que el servicio de pago utilizado en Nintendo eShop ha suspendido el procesamiento de pagos en rublos«. Y en cuanto a su salida de Rusia, la razón esgrimida por la Big N es «la volatilidad considerable que rodea la logística de envío y distribución de bienes físicos«, una postura mucho más neutra que la de Microsoft y Sony, que se han pronunciado claramente en la línea del bloqueo a Rusia por su agresión a Ucrania.