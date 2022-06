Por muy bizarro que pueda sonar esto, no se trata de ciencia ficción. Después de los proyectos de la comunidad para emular algunas voces icónicas como la de Morgan Freeman, en esta ocasión ha sido la propia Amazon la que ha anunciado que está trabajando en un nuevo proyecto de inteligencia artificial para la personalización de Alexa, con el que podremos emular la voz de cualquier persona.

Esta extraña revelación se hizo en la conferencia anual re:Mars de la compañía, donde el vicepresidente sénior de Amazon y científico jefe de Alexa, Rohit Prasad, detalló una serie de nuevas funciones que llegarán en un futuro al asistente inteligente. Sin embargo, el anuncio más llamativo fue sin duda esta pequeña demostración en la que mostraban a Alexa leyendo un cuento a un niño antes de dormir, utilizando la voz de su abuela fallecida.

Un milagro que se logró con tan solo un minuto de audio de la mujer, tal y como explicaba el propio Prasad durante la conferencia, «esto requirió inventos en los que tuvimos que aprender a producir una voz de alta calidad con menos de un minuto de grabación frente a horas de grabación en el estudio. La forma en que lo hicimos posible fue enmarcando el problema como una tarea de conversión de voz y no como una ruta de generación de voz«.

Sin embargo, por el momento parece que se trata tan solo de una demostración de sus capacidades más que de una funcionalidad que vayamos a ver próximamente disponible para el asistente de voz. Y es que Amazon no solo no ha compartido ningún detalle sobre su posible fecha, sino que evitó hablar de una disponibilidad general por el momento. No obstante, está claro que esta funcionalidad cuenta con un gran atractivo, por lo que queda por ver de qué manera planteará Amazon su comercialización.

Dicho esto, habrá que ver las limitaciones que establece la compañía para esta función, ya que podría llegara suponer algunos problemas de cara a la suplantación de identidad. Aun así, sin duda no deja de ser inspirador ver los grandes avances de las inteligencias artificiales continúan ofreciendo, sobrepasando unas barreras que prácticamente considerábamos inalcanzables para proponernos un futuro lleno de posibilidades.