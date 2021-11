Si bien Qualcomm, Apple, Google y Samsung suelen ser los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de chipsets para teléfonos móviles, en realidad es el fabricante taiwanés MediaTek el que equipa más teléfonos inteligentes en todo el mundo, con más del 40% de participación de mercado en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, normalmente estos procesadores suelen estar más dirigidos a teléfonos económicos, de gama media e incluso algún modelo premium, pero nunca entre los verdaderos topes de gama.

Algo que parece va cambiar por fin, con el anuncio del nuevo MediaTek Dimensity 9000, que no solo será el procesador móvil más potente de MediaTek hasta la fecha, sino que también será el primero en presentar una gama de nuevas tecnologías entre las que se incluyen los núcleos de CPU ARMv9, los gráficos ARM Mali-G710, el soporte para las memorias LPDDR5X, y el proceso de fabricación 4 nanómetros de TSCM.

Tal y como especifica la propia MediaTek, este proceso conlleva una reducción del 6% en el área de la matriz en comparación con el proceso de fabricación de 5 nm de TSCM, con un rendimiento y una eficiencia energética mejorados. De hecho, la propia ARM prometió hasta un 35% de aumento en el rendimiento de la CPU, con hasta 3 veces el rendimiento de la IA y una mayor eficiencia.

Today MediaTek launched its latest flagship SoC, the Dimensity 9000. This chipset, built on TSMC’s 4nm technology, will leverage Arm GPU and CPU configurations to power the next generation of 5G-enabled smartphones. #MediaTekSummit https://t.co/gdh3FJtFY3 pic.twitter.com/dsySAxWEBW

— MediaTek (@MediaTek) November 18, 2021