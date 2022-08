Microsoft dice que no subirá el precio de Xbox… de momento

Microsoft ha anunciado que no tiene planes de aumentar los precios de Xbox y que el precio recomendado (MSRP) de sus consolas seguirá siendo el mismo que hasta ahora independientemente de la moneda o región donde se venda.

«Estamos constantemente evaluando nuestro negocio para ofrecer a nuestros seguidores las mejores opciones para jugar. Nuestro precio minorista sugerido para la Xbox Series S se mantiene en 299 dólares (£ 250, € 300) y el de Xbox Series X es 499 dólares (£ 450, € 500)», han explicado desde Microsoft en un comunicado a Windows Central.

La aclaración del mantenimiento del precio de las consolas Xbox llega tras el sorpresivo anuncio de Sony realizado en la semana del Gamescom 2022 de una subida de precio de la PlayStation 5. La noticia ha causado un gran revuelo en la comunidad de jugadores y abierto el temor de que Microsoft (o Nintendo con la Switch) adoptara una estrategia similar.

No será el caso de las Xbox… por ahora. Es importante tener en cuenta que Microsoft ha declarado que no tiene planes para un aumento de precios «en este momento», pero eso no significa que no lo haga en el futuro.

El precio es un aspecto crítico en venta de productos electrónicos y más en consolas de videojuegos donde los dos gigantes y competidores, Sony y Microsoft, (Nintendo va por su cuenta) habían calcado el precio de venta de sus consolas en el lanzamiento. A partir de ahora y -repetimos- al menos en el corto plazo, Microsoft podrá aprovechar su menor valor de venta para hacerlas más atractivas.

Eso si la fabricación y distribución se normaliza porque dos años después es imposible comprar las últimas consolas de Microsoft o Sony por el precio fijado por los fabricantes. Ha pasado algo similar con las tarjetas gráficas dedicadas, aunque este segmento ha tenido su propia problemática y hoy está prácticamente normalizado.

Hay que insistir que el lanzamiento de la última generación de consolas ha sido un desastre sin paliativos por la falta de stock y ello ha llevado a comportamientos mafiosos donde revendedores y especuladores han hecho un gran negocio en detrimento de los jugadores.

La subida de precio de PS5, con ser importante y afectar a todas las regiones salvo Estados Unidos, no es el mayor problema del sector. Simplemente es imposible comprarla al precio recomendado. Consejo para finalizar: no compres consolas por encima del MSRP. Tu bolsillo se resentirá y alimentarás aún más al ‘monstruo’ especulador.