Posible rendimiento de las GeForce RTX 4060 y GeForce RTX 4060 Ti

Un reciente rumor nos ha dejado información sobre las primeras pruebas de rendimiento de las GeForce RTX 4060 y GeForce RTX 4060 Ti, dos tarjetas gráficas de nueva generación de NVIDIA que estarán basadas en la arquitectura Ada Lovelace y que se encuadrarán, respectivamente, en la gama media y gama media-alta de la nueva generación GeForce RTX 40.

La GeForce RTX 4060 estará basada en el núcleo AD106, un núcleo gráfico que también podría ser utilizado en la GeForce RTX 4050 Ti. Podría venir configurada con 3.968 shaders, 8 GB de memoria gráfica GDDR6 a 17 GHz y tendría un TGP de 230 vatios. En términos de rendimiento las primeras pruebas indican que alcanza los 6.000 puntos en TimeSpy Extreme.

Por su parte, la GeForce RTX 4060 Ti utilizará el núcleo AD104, el mismo que veremos en la GeForce RTX 4070, y podría estar equipada con 6.144 shaders, 10 GB de memoria GDDR6 a 17,5 GHz y tendría un TGP de 275 vatios. Su puntuación en TimeSpy Extreme alcanza supuestamente los 8.600 puntos, una cifra que no está nada mal.

Si estos resultados se confirman, la GeForce RTX 4060 Ti sería más rápida que la GeForce RTX 3080, que tiene una puntuación media en dicha prueba de 8.047 puntos. La GeForce RTX 4060 sería solo un poco más lenta que la GeForce RTX 3070, que tiene una puntuación media de 6.334 puntos en TimeSpy Extreme. Es importante tener en cuenta que cabe la posibilidad de que esos resultados se hayan obtenido sobre muestras de ingeniería que no funcionaban a sus frecuencias máximas, y que por tanto los resultados finales podrían ser superiores.

También se filtraron hace unas semanas las supuestas puntuaciones de las GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4080 y GeForce RTX 4090 en TimeSpy Extreme. La primera alcanzó los 11.000 puntos, lo que significa que sería más potente que la GeForce RTX 3090 Ti, que consigue de media 10.850 puntos, mientras que la segunda y la tercera consiguieron 15.000 y 19.000 puntos, lo que quiere decir que una GeForce RTX 4090 llegaría casi a doblar el rendimiento de la GeForce RTX 3090 Ti.

Tened en cuenta que las especificaciones que se han filtrado de la GeForce RTX 4060 dicen que tendrá menos memoria que la GeForce RTX 3060, algo que me parece difícil de creer porque sería un paso atrás por parte de NVIDIA, y porque sería contraproducente para llegar al consumidor con menos conocimientos (sí, a ese que solo se deja llevar por la cantidad y no por la calidad).

En general, estos datos de rendimiento encajan bastante bien con las equivalencias estimadas entre las GeForce RTX 40 y GeForce RTX 30 que compartimos con vosotros en este artículo.

La presentación de la arquitectura Ada Lovelace tendrá lugar a finales de este mismo año, pero no está claro qué modelos serán los primeros en llegar. Varias fuentes afirman que NVIDIA solo va a lanzar la GeForce RTX 4090, pero algo me dice que al final veremos también las GeForce RTX 4070 y GeForce RTX 4080. Puede que la GeForce RTX 4060 Ti no llegue al mercado hasta principios de 2023, y lo mismo debería ocurrir con la GeForce RTX 4060.