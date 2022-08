Intel Arc 3 A380 y compatibilidad y estabilidad en juegos, ¿es buena o mala?

La Intel Arc 3 A380 lleva ya un tiempo disponible en el mercado chino, y recientemente ha sido lanzada en el mercado estadounidense. También hemos visto diferentes pruebas de rendimiento de esta tarjeta gráfica que, en líneas generales, la colocan al nivel de una GeForce GTX 1650 en 1080p, lo que significa que es capaz de conseguir tasas jugables en dicha resolución con calidades medias, altas o máximas dependiendo de las exigencias de cada juego.

Los análisis que han ido apareciendo se centraban principalmente en el rendimiento, ¿pero qué hay de la compatibilidad y de la estabilidad a nivel de drivers? Es un tema muy importante, sobre todo tras conocer los problemas que venía arrastrando la Intel Arc 3 A380 a nivel de drivers y de compatibilidad con APIs antiguas (DirectX 11 e inferiores).

Sabemos que Intel está comprometida a mejorar la situación, pero a día de hoy, ¿cómo se comporta la Intel Arc 3 A380 en los juegos más populares del momento, es fiable y estable o da problemas graves? En PC Games Hardware han realizado pruebas con un total de 50 juegos diferentes centrándose en valorar esas cuestiones, y sus resultados han sido muy positivos, como podemos ver en el cuadro adjunto.

En estas pruebas se han utilizado los parches más recientes para Windows 11 y todos los juegos estaban actualizados a la última versión disponible. También se han utilizado los controladores Intel 30.0.101.3268, así que tened en cuenta que la experiencia con software y controladores anteriores podría no ser tan buena. Echando un vistazo a los resultados, vemos que solo tenemos problemas graves de verdad con la Intel Arc 3 A380 al intentar jugar a Max Payne 2, un título basado en DirectX 8 que simplemente no arranca, es decir, no funciona.

De los 50 juegos probados solo 9 dieron algún tipo de problema, y solo uno de ellos, el ya citado Max Payne 2, puede ser considerado como grave ya que es el único que no llegó a arrancar. En los demás solo tenemos fallos gráficos específicos y otros problemas que, en general, son menores y deberían poder corregirse fácilmente con una simple actualización de los controladores. La conclusión que podemos sacar es muy simple, estos resultados son buenos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante la primera generación de tarjetas gráficas dedicadas de Intel, y el desafío que esto ha representado para el gigante del chip.

Intel ha mejorado notablemente sus drivers y sigue trabajando para resolver los problemas de rendimiento bajo APIs anteriores a DirectX 12. En el caso de DirectX 11, esperamos que el rendimiento de las Intel Arc Alchemist bajo dicha API acabe siendo tan bueno como bajo DirectX 12 en un futuro. Al final todo esto es una cuestión de optimización un trabajo que Intel se está tomando muy en serio, y que de hecho ya está empezando a dar sus frutos.

Todavía no tenemos una fecha confirmada por el gigante del chip, pero lo más probable es que el lanzamiento de las Intel Arc Alchemist serie 5 y serie 7 se produzca entre septiembre y octubre. Estas nuevas tarjetas gráficas posicionarán dentro de la gama media y gama alta, y competirán con las GeForce RTX 3050, RTX 3060 y RTX 3070 de NVIDIA, al menos en teoría, ya que habrá que esperar a ver pruebas finales (e independientes) de rendimiento para ver si realmente están a la altura de dichos modelos.