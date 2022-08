La última beta de los drivers para Intel Arc ocupa 1,2GB

Las gráficas dedicadas de Intel Arc se han quedado lejos de empezar con buen pie debido a unos drivers a los que la etiqueta mediocre les queda grande. Suena exagerado, pero desde fuera da la impresión de que la compañía se puso tarde con los drivers, lo que se ha traducido en un mal estreno que puede desembocar en un daño reputacional.

Las malas reseñas iniciales están obligando a Intel a ponerse las pilas a toda prisa, así que no es de extrañar que veamos que las actualizaciones de sus drivers contengan muchas más cosas que las de la competencia. La última beta publicada por Intel requiere de un espacio disponible en disco de 1,2GB frente a los 500MB que suelen ser los común en NVIDIA y Radeon.

Entre las correcciones aportadas por la versión beta del driver 30.101.3276 de Intel Arc para Windows 10 y 11 hay varias para Marvel’s Spider-Man, Saint’s Row y Gears 5 a la hora de emplear la API DirectX 12, que se suma a otra de corrupción de las sombras en Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint (DirectX 11) y a otra que consiste en que algunas aplicaciones de cámaras de terceros pueden mostrar daños en el vídeo resultante después de grabarlo a pantalla completa.

El panel de control de Arc Intel también ha recibido varias correcciones que abarcan la muestra incorrecta de valores no deseados en los perfiles de los juegos, un problema con las configuraciones con dos pantallas, el hecho de que la propia aplicación no funcione sobre algunos idiomas o experimente una detección y recuperación de tiempo de espera (TDR) de Windows, además de un bloqueo suave e intermitente a la hora de iniciar una captura o una transmisión con Arc Control Studio.

Pendientes hay todavía muchas cosas, entre ellas un puñado de bugs que afectan al ya mencionado Marvel’s Spider-Man, a Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Vanguard y Sniper Elite 5, todos sobre DirectX 12. En lo que respecta a la aplicación la lista es aún más larga al abarcar no solo temas de la configuración gráfica, sino también de Windows, del software de grabación y transmisión, el escalado y las métricas de la VRAM.

Parece que Intel está remando con todas sus fuerzas para que sus gráficas dedicadas no terminen de naufragar, pero mucho nos tememos que, a estas alturas, lo tienen imposible para convencer a los usuarios de Radeon y NVIDIA. Pese a todo, a la compañía le conviene hacer el esfuerzo ahora para empezar la segunda generación con mejores cimientos, algo muy necesario si vemos la cada vez mayor posición dominante de NVIDIA en el sector.