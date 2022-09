Kingston ha confirmado que sus kits de memoria DDR5 Fury Beast ya cuentan con la certificación AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), una tecnología que fue anunciada durante la presentación de los Ryzen 7000, y que como ya os contamos en su momento es una alternativa a Intel XMP. Con ella podremos hacer overclock con un simple clic a módulos de memoria DDR5 bajo la plataforma AM5 de AMD.

Los kits de memoria DDR5 Kingston Fury Beast ofrecen un alto nivel de rendimiento y una estabilidad total, de hecho fuimos de los primeros en probar esos nuevos kits de memoria en nuestro análisis del Core i9-12900K, y los resultados que obtuvimos fueron simplemente perfectos. Durante las pruebas no tuvimos el más mínimo problema, y dicho procesador pudo desarrollar todo su potencial.

La certificación AMD EXPO es toda una garantía de que los nuevos kits Kingston Fury Beast DDR5 funcionarán a la perfección con los procesadores Ryzen 7000, y con la plataforma AM5. Estos kits ofrecerán hasta dos perfiles de casa y permitirán al usuario crear un perfil personalizado, lo que nos dejaría un total de tres perfiles entre los que podremos elegir.

Las memorias Kingston Fury Beast DDR5 tienen un diseño muy cuidado, una buena calidad de construcción, vienen con un sistema de disipación pasiva de primer nivel y sus dimensiones están perfectamente ajustadas para asegurar una compatibilidad total con cualquier sistema de refrigeración, algo que como sabrán muchos de nuestros lectores es muy importante.

Todavía no tenemos detalles sobre el precio de estos nuevos kits Kingston Fury Beast DDR5 con certificación AMD EXPO, pero suponemos que no será mayor que el de los kits actuales que no cuentan con dicha certificación. Si todo va según lo previsto, el lanzamiento de estos nuevos kits de memoria tendrá lugar a finales de septiembre, y estarán disponibles en versiones de 16 GB y 32 GB con una frecuencia de hasta 6.000 MHz.

Kingston también ha confirmado que lanzará una versión con iluminación RGB que mantendrá las especificaciones y características que hemos indicado anteriormente. Os recuerdo que estos kits tienen garantía de por vida, y cuentan con el respaldo de una de las marcas más veteranas y más importantes del sector de la memoria RAM.