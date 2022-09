5 navegadores para Android que respetan tu privacidad

La privacidad en Android siempre ha sido un tema controvertido. Aparte de las dudas que siempre genera el onmipresente Chrome, tenemos un sistema operativo fuertemente atado al ecosistema del gigante del buscador, y todos sabemos que una de las principales fuentes de ingresos de Google es la publicidad, la cual es más efectiva si es capaz de adaptarse a las tendencias y los gustos del usuario.

Por otro lado tenemos la situación del Internet que conocemos, que fue diseñado principalmente para facilitar la transmisión de los datos y la información. Esto hace que, a efectos prácticos, la única manera de tener una privacidad 100% real es no estando en Internet, pero eso no legitima ciertas prácticas, sobre todo por parte de algunos gigantes, que llegan hasta a quebrantar la voluntad de los usuarios en los aspectos que sí pueden controlar (o al menos deberían de poder controlar).

En anteriores ocasiones mencionamos cómo habilitar Do Not Track y algunas de las VPN más competentes para tener al menos cierta privacidad en Android, así que en esta ocasión vamos a centrarnos en los navegadores web, que junto a las aplicaciones de mensajería, redes sociales y YouTube son las más usadas para acceder a los contenidos disponibles a través de Internet.

Si estás buscando un navegador web que respete tu privacidad, aquí vamos a mencionarte cinco opciones que deberías tener en cuenta, sobre todo aquellas que están publicadas como código abierto, ya que ofrecen más transparencia que aquellas que son software privativo.

Tor Browser

Empezamos por el ejemplo más socorrido en estos temas: Tor Browser. Este navegador es un viejo conocido por aquellos que buscan anonimizar su tráfico y evitar ser rastreado. Obviamente, al igual que las versiones dirigidas a escritorio, su desarrollo corre a cargo del proyecto Tor. Se basa en Firefox para Android y es de código abierto.

Nada más iniciarla, la aplicación pregunta por el nivel de seguridad que quiere tener el usuario, que puede ser estándar, más seguro y “el más seguro de todos”. Conforme más se refuerce la seguridad, más elementos de las páginas web son susceptibles de ser bloqueados, pero eso puede conllevar la rotura de las propias páginas y que por ende no se pueda navegar a través de ellas dependiendo del sitio web al que se accede.

Aparte de dar acceso fácil a la red Tor, el navegador se encarga de bloquear la posibilidad de realizar pantallazos, aunque eso no impide la toma de una fotografía desde otro dispositivo. Como complementos tiene preinstalados HTTPS Everywhere y NoScript.

Tor Browser ha demostrado su valía no solo para anonimizar el tráfico, sino también para saltarse los filtros que uno puede encontrarse en muchos sitios y que impiden el acceso a ciertos tipos de contenido.

DuckDuckGo Privacy Browser

DuckDuckGo Prviacy Browser fue en su momento uno de los primeros signos de diversificación de la empresa detrás del buscador. Siguiendo con la tradición, es un navegador web orientado a ofrecer privacidad y que se apoya en el motor WebView presente en el propio Android, así que se nutre de las tecnologías de Chromium para las tareas de renderizado.

Es importante tener en cuenta que, frente a Tor Browser, el navegador de DuckDuckGo para Android no anonimiza el tráfico ni ofrece acceso a una red de características similares, así que se limita a bloquear los rastreadores que uno puede encontrarse cuando navega a través de la web. Este tipo de soluciones pueden venir bien a aquellas personas que no tienen conocimientos y busquen tener al menos cierta privacidad. Y como no, DuckDuckGo es el buscador predeterminado, que por algo aquí juega en casa.

El usuario lo tiene fácil para inhabilitar el bloqueo de los rastreados en cualquier sitio que le caiga bien y quiera ayudar con la muestra de la publicidad. Desde la configuración es posible acceder fácilmente a la lista blanca.

Una característica interesante es la llama que se ve a la derecha de la barra de direcciones, que permite borrar las pestañas abiertas y los datos de navegación con un solo toque, lo que refuerza las intenciones de la aplicación de ofrecer privacidad de manera fácil. Además, es software libre, estando su código publicado bajo la licencia Apache 2.

InBrowser – Browser Incógnito

InBrowser – Browser Incógnito es otro viejo conocido entre los navegadores web para Android orientados a ofrecer privacidad. Sus principales características son que no guarda cookies ni el historia de navegación, la puesta a disposición de conexión a la red Tor a través de una implementación de Orbot integrada, su reproductor de vídeo integrado y la integración con el gestor de contraseñas LastPass, el cual está un tanto cuestionado desde hace tiempo.

Junto a la posibilidad de conectarse a la red Tor ofrece posibilidades para bloquear rastreadores, permitir o no el uso de plugins como el de Flash, la activación o no de JavaScript e imágenes y cuenta con opciones para redistribuir el texto en páginas web que no está optimizadas para móviles y ampliar o disminuir el tamaño de las fuentes.

Brave Browser

Brave es el navegador web basado en Chromium creado por Brendan Eich, “padre” de JavaScript y persona que estuvo mucho tiempo ligada a Mozilla. Al igual que DuckDuckGo Privacy Browser, estamos ante una solución más bien orientada a aquellos que busquen cierta privacidad de forma fácil, ya que trae de manera preinstalada un bloqueador bastante decente. Además, es el principal derivado de Chromium publicado como software libre si contamos su nivel de popularidad y el hecho de que está publicado bajo la licencia MPL 2, la misma que emplea Firefox.

Brave ofrece opcionalmente la posibilidad de ganar dinero por ver la publicidad presente en los sitios web. Para ello emplea su propia criptodivisa, la cual tiene por ahora un valor bastante bajo, así que como mucho da para pagar algún que otro café a lo largo del año.

Aparte de su peculiar propuesta, que invita al usuario a ver publicidad, Brave dispone de servicios propios de videoconferencia, VPN y un buscador que respeta la privacidad del usuario. También ofrece sincronización entre escritorio (Windows, Linux y macOS) y dispositivos móviles, cosa que para los más recelosos de su privacidad posiblemente no sea de su gusto, pero que facilita la vida a muchos usuarios.

Firefox Focus

Y como no, en una entrada de estas características no podía faltar un producto de Mozilla. Firefox Focus, en comparación con el producto estándar, destaca por ofrecer una protección bastante fuerte de manera predeterminada al bloquear automáticamente una gran cantidad de rastreadores. Además, permite borrar fácilmente el historial, las contraseñas y las cookies para minimizar al máximo cosas como la publicidad dirigida. Mozilla recalca que este navegador lleva la privacidad al siguiente nivel debido a que la opción de “navegación privada de la mayoría de navegadores es incompleta y difícil de usar”.

En resumidas cuentas, Firefox Focus juega en la misma liga que DuckDuckGo y Brave al intentar ofrecer un bloqueo de los rastreadores fuerte de manera predeterminada, proporcionando así privacidad de manera fácil para aquellos usuarios con menos conocimientos. Después de picar piedra tantas veces con lo mismo, merece la pena mencionar que el bloqueo de los rastreadores contribuye a tener una navegación más rápida al cargarse menos datos, cosa que puede venir muy bien en smartphones que andan algo justos de potencia.

Alternativa: usar el navegador de tu preferencia con Orbot Proxy con Tor

¿No te gustan ninguna de las opciones mencionadas aquí? Una alternativa es instalar Orbot Proxy con Tor, un proxy que permite indicar qué aplicaciones pasan su tráfico por la red Tor y cuenta con un modo VPN para ocultar la ubicación del usuario.

Eso sí, es importante tener en cuenta que Orbot Proxy con Tor no transforma el navegador hacia uno de navegación privada, así que el historial y las cookies que vayan acumulando durante la navegación se quedarán almacenados a menos que el usuario haya iniciado la navegación privada del propio navegador web o los borre después, preferiblemente antes de cortar la conexión a través de Orbot.

Conclusión

La creciente preocupación por la privacidad ha hecho que muchos de los productos que sobresalen en ese sentido sean bastante mainstream, más si tenemos en cuenta que marcas como DuckDuckGo y Firefox son conocidas por la mayoría del gran público.

Aquí nos hemos limitado a mencionar algunas de las opciones más populares que están bien soportadas por sus desarrolladores, pero a buen seguro que hay muchas más que son como mínimo igual de competentes, y no solo en la Play Store, sino también en otros repositorios como F-Droid.