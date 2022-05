Brave Search es el buscador de Brave, un nuevo motor de búsquedas que todavía se encuentra en fase beta, pero cuyo crecimiento parece ir acompañando al del navegador que complementa desde hace unas cuentas versiones, aunque no se exclusivo de este.

Fue hace algo más de un año cuando se supo por primera vez del buscador de Brave, un servicio más de Brave Software enfocado en el respeto a la privacidad, pero con una característica de la que pocos de los buscadores alternativos, esos que también respetan la privacidad del usuario, ofrecen a sus usuarios: resultados independientes del rastreo de los grandes del sector.

Así, mientras que por ejemplo DuckDuckGo, la principal referencia en lo que a motores de búsqueda alternativos se refiere, se nutre en gran medida de los resultados de Big o Yahoo!, anonimizados para su usuarios y completados por sus propios rastreadores, o que Startpage hace lo propio con los resultados de Google, todo lo que indexa el buscador de Brave es a través de sus propios rastreadores.

Brave Search comenzó su andadura en fase beta el año pasado y en el mismo estado sigue, con matices. Desde entonces hasta ahora ha acumulado un buen número de mejoras, incluyendo traducciones a diferentes idiomas, alguna que otra opción de personalización y, sobre todo, una más amplia variedad de resultados, también por contenidos (imágenes, vídeos, noticias, etc).

La mejor muestra de que el buscador de Brave ha madurado rápido es su inclusión como opción por defecto en el navegador Brave, un lugar con responsabilidad que está cubriendo bastante bien, aunque todavía le queda un trecho para alcanzar a los puntas de lanza de su clase. Todo es cuestión de que se siga puliendo la experiencia y se popularice más allá del entorno de Brave.

Brave Search growth update: we passed 12.5 million daily queries, which annualizes to over 4.5 billion queries. https://t.co/KOnH6uuFYG

— Brave Software (@brave) May 6, 2022