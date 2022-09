Elden Ring es sin lugar a dudas uno de los grandes lanzamientos de 2020 en los que a juegos se refiere. Uno que destaca en todo, por lo general, para bien, por más peros que se le puedan sacar a una obra que mama más de la cuenta de las creaciones previas de su desarrolladora, la japonesa FromSoftware.

Sea como fuere, Elden Ring conquistó a los jugadores desde el primer momento, convirtiéndose en un superventas y en uno de los títulos de estreno más ‘stremeados’ en todas las plataformas. No era para menos, tratándose de lo nuevo de los creadores de Dark Souls. Ergo, no ha tenido que pasar ni un año para que Elden Ring se convierta en todo un clásico contemporáneo y ello incluye un apartado de los que más huellan dejan: el sonoro.

Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo y Tai Tomisawa son los responsables de la banda sonora de Elden Ring, un trabajo variado, pero heterogéneo, interpretado por la multidisciplinar Budapest Film Orchestra, responsable a su vez de plasmar las partituras de otras bandas sonoras de juegos clásicos como Call of Duty. Hablamos de la música que ha acompañado a todos los jugadores en esta oscura aventura fantástica y que muchos querrán seguir disfrutando más allá del juego.

Pues bien, ya se puede disfrutar de la banda sonora de Elden Ring en los principales servicios de streaming, léase Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Deezer, etc. Para más datos, el sitio oficial de Bandai Namco, distribuidora del juego. De hecho, para celebrar este lanzamiento, han publicado el siguiente vídeo promocional, un behind the scenes con imágenes del juego y de la Budapest Film Orchestra en faena.

«Con una sola voz atronadora, la Budapest Film Orchestra teje la música de Lands Between. Esperamos que disfrute de esta actuación especial detrás de escena.»

Quien, con el despliegue visual y sonoro que han adquirido los videojuegos en los últimos años -y quien dice los últimos años, dice las últimas décadas- siga negándole el arte al medio, definitivamente no sabe de lo que habla. Aunque a estas alturas son los menos, habida cuenta del crecimiento de la industria a todos los niveles.

Especialmente en apartado como el que nos ocupa: ¿quién no es escucha las bandas sonoras de sus juegos favoritos? De fondo, mientras trabaja o estudia… No es incompatible con escuchar mil cosas más.