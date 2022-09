¿Estás buscando juegos gratis? Pues esta semana no te llevas uno, sino dos: Spirit of the North y The Captain, dos títulos, cada uno a su manera, con los que echarte un buen rato, de buen rollo. Y es que tanto el uno como el otro son juegos para tomárselo con calma, que nunca viene mal.

Así, con Spirit of the North asumirás el papel de un intrépido zorro que se dedica a deambular por las salvajes tierras de Islandia, en lo que no deja de ser una aventura casual, cuyos elementos predominantes son la exploración y la resolución de puzles, muy bien valorado, eso sí.

Spirit of the North salió en 2019 y lo puedes encontrar disponible para consolas (Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series) y PC, pero solo Windows. Cuesta 15,99 € que te puedes ahorrar con entrar en Epic Games Store y reclamarlo, siempre que lo hagas antes del próximo 22 de septiembre.

Lo mismo para con The Captain, una aventura gráfica del tipo pint and click con pinceladas RPG que te lleva al espacio profundo, pero también a visitar diversos planteas de lo más misteriosos. De las opciones que tomes dependerá cómo evoluciona tu viaje.

The Captain salió en 2021 y solo está disponible para PC, pero esta vez en todo el arco del término: para Linux, Windows y Mac. Ahora bien, lo puedes reclamar en Epic Games Store, pero solo para Windows y Mac. Si lo quieres para Linux, cuesta 15,99 €.



Y eso es todo. La semana que viene, más. Y mejor, que se suele decir, pero esta vez de verdad: ARK: Survival Evolved y Gloomhaven son los títulos que, a partir del próximo jueves 22 de septiembre, podrás llevarte gratis en Epic Games Store. Pero no te preocupes por si se te olvida, que nosotros te avisamos.