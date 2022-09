Microsoft dice que no es un buen momento para subir el precio de Xbox Series

Phil Spencer, jefe de la división de Xbox en Microsoft, respondió con un no contundente a los rumores que decían que podría subir el precio de sus consolas de nueva generación, Xbox Series S y Xbox Series X. Estos rumores tenían sentido porque surgieron tras la confirmación de que Sony había subido el precio de PS5 en 50 euros.

Sin embargo, Spencer no dijo exactamente por qué no iban a subir el precio de Xbox Series S-X y tampoco fue claro a la hora de concretar si podrían cambiar de parecer a corto y medio plazo. Ahora, en una reciente entrevista con la CNBC, el ejecutivo ha dado algunos detalles adicionales, y ha sido un poco más claro con todo lo que rodea a este tema.

Por un lado ha hecho hincapié en que siguen evaluando de forma constante el estado y la realidad del mercado, y que no puede decir que «nunca harán algo». Sin embargo, ha reafirmado de forma clara que no tienen planes de subir el precio de sus consolas, y ha destacado que están contentos con el valor que ofrecen Xbox Series X-S, especialmente con Xbox Series S, una consola que ha tenido un éxito tan enorme que según Phil Spencer representa a la mitad de nuevos jugadores que entran en el ecosistema Xbox.

Spencer también ha empatizado con la situación actual de la economía y de los consumidores, ya que ha comentado que entiende que ahora mismo están pasando por una situación complicada, y que por eso no es el momento adecuado para subir el precio de sus consolas. No le falta razón, entiendo que para algunos una diferencia de precio de 50 euros puede ser algo aceptable, pero para otros puede marcar la diferencia entre poder comprar o no un producto determinado.

También hay que tener en cuenta que subir el precio de Xbox Series S en 50 euros no arruinaría totalmente su valor en relación precio-prestaciones, pero sí que la haría menos atractiva. Qué puedo decir, todo un acierto por parte de Microsoft, que ha sabido jugar bien sus cartas y ha dado una imagen al gran público mucho más cercana y sensata. Sony, por contra, se ha limitado a subir el precio sin pensar en nada más que los ingresos.

A título personal ya conocéis mi opinión, Xbox Series S ha sido un acierto enorme por parte de Microsoft, y ofrece un valor fantástico a día de hoy. Su precio recomendado es de 299,99 euros, casi siempre está disponible por menos dinero, de hecho ahora mismo se puede comprar por 275 euros. Es imposible montar un PC a su nivel por ese dinero, y ofrece una experiencia muy buena gracias a su SSD y a su CPU Zen 2. Si a esto unimos las posibilidades del Game Pass la historia se cuenta sola.