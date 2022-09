Runtime, nueva plataforma gratuita de series y películas

Hace poco comenzó a operar en España Runtime, una nueva plataforma de vídeo bajo demanda totalmente gratuita en la que podrás encontrar películas y series, al estilo de Plex TV y similares.

No es que falten alternativas de entretenimiento gratuitas basadas en el modelo de VOD, pero por si acaso, he aquí una más que pinta mal, aunque tiene los mismos peros que el resto de opciones de su categoría: el catálogo disponible es reducido (unos mil títulos), viejuno y no se renueva muy a menudo. A cambio, claro, es que es gratis, por lo que si no eres muy exigente, te puede hacer el apaño.

Ojo, exigente entre comillas, y es que en Runtime encontrarás un poco de todo, también contenidos de calidad, solo que muy vistos. Nada más entrar en el sitio verás títulos como Una historia del Bronx, El tren de las 3:10, Los mercenarios, La carretera, REC, Aullidos, eXistenZ, Scream 4, El Maquinista, Cortocircuito… casi todo son películas, sí.

Series son las menos, incluyendo algunas que ya puedes encontrar en otras plataformas gratuitas como RTVE Play, como Ana y los 7, Curro Jiménez, o cosas raras tipo El Día de los Trífidos o la cutreserie que hicieron de Conan hace años, así como algún que otro documental… Digamos que el fondo de películas es lo más atractivo, aunque para gustos, colores.

Y luego están los canales en vivo, canales temáticos que están emitiendo constantemente películas, series o documentales (por temáticos se entiende canal de acción, de comedia, de crimen, de romance, clásicos…).

En cuanto al soporte y características técnicas de Runtime, la calidad del contenido dependerá mucho de cuándo. Así, una película como Una historia del Bronx (1995) la tendrás a 1080p, mientras que con la cutreserie de Conan te tendrás que conformar a verla en 4:3. Eso sí, todo está doblado al castellano y sin posibilidad de seleccionar la versión original con subtítulos.

Por otro lado, Runtime cuenta con aplicación web (que puedes usar sin registrarte siquiera, aunque si quieres poder apuntarte contenidos a tu lista o recuperar la reproducción en el punto que lo dejaste, es imprescindible abrir una cuenta), aplicaciones móviles para Android e iOS, aplicaciones para sistemas y dispositivos como los FireTV de Amazon, Android TV, Apple TV, Roku, o para televisores inteligentes de multitud de marcas.

Sobra decir que Runtime no aporta nada especialmente relevante con las opciones también gratuitas que hay hoy en día, no digamos ya si eres suscriptor de algún servicio de pago. Pero si no quieres gastarte un céntimo, nunca está de más que se prodiguen este tipo de alternativas… sufragadas con publicidad, hay que añadir; aunque en comparación con la televisión tradicional, son un lujo.

O lo que es lo mismo: no pierdes nada por probar Runtime.