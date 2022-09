¿Qué te parecen esas páginas en las que no puedes seleccionar el texto? Yo las odio. Es por ello que tomo contramedidas para con dichas medidas, estúpidas por lo demás, de quienes deciden hacer cosas como esa. Y antes de que algún despistado me venga a contar una historia que no nada tiene que ver con esta…

No, no se trata de vulnerar la propiedad intelectual de nadie, ni de desafiar las decisiones de diseño de nadie, ni nada de eso. Se trata de recuperar una funcionalidad básica que por alguna razón alguien decide capar… porque sí, para molestar. Porque como es obvio, si puedes leer un texto, aunque no lo puedas seleccionar, puedes transcribirlo, solo que tendrás que hacerlo a mano.

No permitir seleccionar el texto de una página en Internet es una actitud odiosa que solo sirve para entorpecer a quienes, por una razón u otra, necesitan hacerlo. Por ejemplo, para tomar una nota, o una cita, o lo que sea. Es como capar los enlaces. Una vergüenza, cada vez más común en muchos sitios web, con la que no hay que conformarse. Yo no lo hago.

Aunque los «trucos» utilizados por lo desarrolladores web para bloquear la selección de texto son varios, lo más normal es el uso de la propiedad CSS «user-select», algo que se puede desactivar rápidamente sin instalar nada, pero solo para quienes tienen los conocimientos. Por eso y mera comodidad, instalar una extensión es la vía más accesible para lograrlo.

De las varias extensiones que hay para ello, la que uso yo es Allow Right Click o «permitir el clic derecho:

Como vez, la extensión está disponible para todos los principales navegadores web (recuerda que las extensiones de la Chrome Store son compatibles también con Microsoft Edge y Opera, aunque se enlaza las tiendas de extensiones de estos por si se prefieren) y su uso no se limita a permitir seleccionar texto, sino a devolver la funcionalidad al clic derecho y, por lo tanto, al menú contextual.

Es decir, la funcionalidad de la extensión es más amplia e igualmente legítima, pero el propósito de este básico es el que es: facilitarte, en el caso de que no lo conocieras, un método sencillo para recuperar la capacidad de seleccionar el texto en las páginas que bloquean esta función. Ni más, ni menos.

Por cierto: la extensión tiene más opciones de las que parece a simple vista, pero si lo que te interesa es solo el tema de la extrada, la instalas y… cuando llegues a una página que te impida la tarea, de las un clic al icono de la extensión en la barra de tareas y ya lo tienes hecho. Si, además, te sucede siempre con las mismas páginas, puedes desactivarlo de manera permanente para un mismo dominio.