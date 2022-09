Los mejores bots de Twitter están a tu servicio. ¿Los conoces?

Hablar de bots de Twitter hace necesaria, siempre, una puntualización. Al igual que cuando hablamos de los límites de Twitter, donde fue necesario aclarar desde el primer momento que nos referíamos a las limitaciones cuantitativas impuestas por la red social para el uso de sus servicios y funciones, en este caso es fundamental aclarar que los bots de los que hablamos no son los esgrimidos por Elon Musk para intentar echarse atrás en la compra de Twitter.

Al hablar de bots, en todos los casos, hablamos de cuentas más o menos automatizadas, ya sea para publicar spam, difundir noticias falsas, proporcionar información útil o para responder a necesidades concretas de los usuarios. Las denunciadas por Musk son las dedicadas a spam, desinformación y demás, pero las que nos interesan a nosotros, de cara a este artículo, son aquellas que resultan útiles (más o menos, dependiendo del caso), y que por lo tanto pensamos que te pueden interesar.

Así pues, y dando por sentado que en este punto del artículo los equipos legales de la junta directiva de Twitter y de Elon Musk ya han abandonado esta lectura, podemos relajarnos un poco y empezar a hablar de estas herramientas tan útiles. Eso sí, antes de hacerlo es importante establecer una diferencia entre bots activos y pasivos, es decir, aquellos que actúan en respuesta a nuestras acciones, frente a los que lo hacen de manera autónoma. Éstos últimos suelen publicar información/contenidos de manera periódica o puntual en respuesta a fecha y hora, eventos, etcétera. Los primeros, que son los que nos interesan ahora, llevarán a cabo sus acciones bajo demanda.

Descargar vídeos de Twitter

Esta es, sin duda, una de las funciones más deseadas por muchos usuarios de Twitter, y es que día a día, se publican verdaderas joyas en esta red social. Desde anuncios publicitarios de hace décadas hasta declaraciones de personajes de actualidad, pasando por montajes divertidos, vídeos de animales, etcétera, raro es el día que no damos like a algú audiovisual. Sin embargo, Twitter no ofrece la posibilidad de descargarlos directamente desde la red social, ya sea en su interfaz web o con sus apps. La buena noticia es que hay una importante cantidad de bots que te ayudan a hacerlo. Estos son algunos de ellos:

Video Downloader Bot – @DownloaderBot

– @DownloaderBot DescargarBot – @DescargarBot

– @DescargarBot Descargador de vídeo – @DescargarVid

En todos los casos, para emplearlos, tan solo tendrás que responder al mensaje que contiene el vídeo (también funcionan con GIF animados) citando al bot que quieras emplear (no hace falta que escribas nada más). De este modo, el bot responderá a tu mensaje con un tweet en el que encontrarás un enlace desde el que podrás descargar el vídeo en cuestión.

Captura de pantalla de un tweet

Es cierto que los sistemas operativos cuentan con diversas herramientas para realizar capturas de pantalla, pero si lo que queremos es capturar una imagen de un tweet en concreto, la opción más cómoda es emplear un bot que lo haga por nosotros. En este caso también he escogido tres bots, pero de diferente funcionamientos.

Pikaso – @pikaso_me – El más sencillo de los tres. Tan solo tienes que publicar una respuesta en el tweet del que quieres la captura, con el texto «@pikaso_me screenshot this» (sin las comillas) y, como respuesta a tu mensaje, obtendrás la captura de pantalla.

– @pikaso_me – El más sencillo de los tres. Tan solo tienes que publicar una respuesta en el tweet del que quieres la captura, con el texto «@pikaso_me screenshot this» (sin las comillas) y, como respuesta a tu mensaje, obtendrás la captura de pantalla. Screenshot Bot – @_screenshoter – Su funcionamiento es similar a Pikaso, pero en este caso el bot admite varias opciones. Si simplemente lo citamos en una respuesta, obtendremos una captura normal, si escribimos «@_screenshoter dark», la captura se efectuará en modo oscuro, y si lo que empleamos es «@_screenshoter all», el bot nos proporcionará una captura de pantalla de toda la conversación.

– @_screenshoter – Su funcionamiento es similar a Pikaso, pero en este caso el bot admite varias opciones. Si simplemente lo citamos en una respuesta, obtendremos una captura normal, si escribimos «@_screenshoter dark», la captura se efectuará en modo oscuro, y si lo que empleamos es «@_screenshoter all», el bot nos proporcionará una captura de pantalla de toda la conversación. Screenshot Guru – @ScreenshotGuru – Hace tiempo que no lo empleo, pues no hago capturas, pero en su momento ha sido mi opción favorita, por privacidad. Y es que en este caso, en vez de una respuesta al tweet que queremos capturar, lo que tendremos que hacer es enviarle un mensaje directo a bot, que nos responderá por la misma vía con la captura. De este modo, «nadie» sabrá que has realizado dicha captura.

Otras funciones interesantes

Veamos, a continuación, otros bots de Twitter que también son de lo más prácticos, y que seguramente acabes por utilizar en algún momento, si es que no lo has hecho ya.